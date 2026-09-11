A maratona de Lula pelo sul para cortar vantagem de Flávio e ajudar aliados competitivos na região

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma missão desafiadora nos próximos dias ao desembarcar nos estados do Sul do país.

O petista visita Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados que apoiam majoritariamente Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República.

O objetivo é conter a resistência do eleitorado da região em relação a sua eventual reeleição e diminuir a vantagem que o primogênito de Jair Bolsonaro sustenta contra ele.

Em paralelo, pretende ajudar aliados que performam bem nesses estados, como Gleisi Hoffmann, postulante a uma cadeira no Senado pelo Paraná, Juliana Brizola, candidata ao governo gaúcho, além de Manuela d’Ávila e Paulo Pimenta, que miram uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul.