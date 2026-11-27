A manobra que Lula pode adotar para garantir votação de novo indicado ao STF ainda em 2026
Lideranças admitem que demora do petista praticamente inviabiliza análise do nome de escolhido, mas ponderam que nem tudo está perdido
A demora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encaminhar uma nova indicação para o STF praticamente inviabiliza a aprovação do escolhido antes do recesso parlamentar.
Lideranças do Centrão ponderam que o petista pode conseguir esse feito caso faça uma escalação incontestável, seja pelo saber jurídico, seja por questões de gênero e/ou raça.
É o caso, por exemplo, de o presidente indicar uma mulher negra para a vaga deixada no ano passado por Luís Roberto Barroso.
A leitura é que o Congresso não teria como obstruir uma apreciação dessa natureza e acabaria votando rapidamente.
Ainda assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem insistido, nos bastidores, para que Lula aponte o ex-senador Rodrigo Pacheco, agora no TCU, para compor a Corte.
O petista já teria demonstrado resistência e sinalizado que pode até não insistir em Jorge Messias – que é rejeitado tanto por Alcolumbre quanto por magistrados -, mas que também não quer o ex-chefe do Congresso no Supremo.