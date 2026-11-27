A demora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encaminhar uma nova indicação para o STF praticamente inviabiliza a aprovação do escolhido antes do recesso parlamentar.

Lideranças do Centrão ponderam que o petista pode conseguir esse feito caso faça uma escalação incontestável, seja pelo saber jurídico, seja por questões de gênero e/ou raça.

É o caso, por exemplo, de o presidente indicar uma mulher negra para a vaga deixada no ano passado por Luís Roberto Barroso.

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A leitura é que o Congresso não teria como obstruir uma apreciação dessa natureza e acabaria votando rapidamente.

Ainda assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem insistido, nos bastidores, para que Lula aponte o ex-senador Rodrigo Pacheco, agora no TCU, para compor a Corte.

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O petista já teria demonstrado resistência e sinalizado que pode até não insistir em Jorge Messias – que é rejeitado tanto por Alcolumbre quanto por magistrados -, mas que também não quer o ex-chefe do Congresso no Supremo.