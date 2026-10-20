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Política

A manobra de líder do PT na Câmara para tentar constranger Flávio Bolsonaro

Petista desafiou a oposição a assinar requerimentos para instalação de colegiados que investiguem Flávio Bolsonaro pelo financiamento do filme Dark Horse

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 15h28 | Atualizado em 20 out 2026, 15h39
Pedro Uczai (PT - SC)
Pedro Uczai (PT - SC) (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, afirmou nesta terça-feira que o partido assinou a CPMI sugerida pela oposição para investigar a empresária e lobista Roberta Luchsinger e Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O petista aproveitou para desafiar a oposição a assinar requerimentos para instalação de colegiados que buscam investigar Flávio Bolsonaro pelo financiamento do filme Dark Horse com recursos de Daniel Vorcaro, assim como apurar as relações financeiras entre o presidenciável do PL e o advogado Willer Tomaz.

“Assinamos a CPMI da oposição para mostrar para a sociedade que não temos medo nenhum da transparência. A transparência nos ajuda na democracia, a investigação também. Não temos nenhum receio. Em nome da democracia, da transparência e da isonomia, queremos que a extrema-direita tenha a mesma postura que nós. Queremos que eles assinem nossa CPMI para investigar o que o STF está investigando”. disse Uczai.

“Nós orientamos como liderança tanto na Câmara quanto no Senado para assinar por CPMI proposta pela oposição. Da mesma forma, esperamos que a oposição também assine a nossa. Por que não assinariam? Tem alguma coisa a esconder?”, acrescentou.

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O parlamentar paranaense aderiu à estratégia já adotada por Lula de provocar Flávio a aceitar a quebra de sigilo.

Mais cedo, o presidente apresentou ao TSE e ao STF um documento que autoriza a liberação dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dele e de seus familiares desde que o adversário faça o mesmo.

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