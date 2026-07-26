A manobra de campanha de Flávio para Bolsonaro ‘participar’ de convenção do PL

A campanha de Flavio Bolsonaro deu um jeito de Jair Bolsonaro participar da convenção nacional do PL que confirmou seu filho como candidato à presidência da República.

O time de Flávio recorreu à inteligência artificial para garantir que o ex-presidente pudesse demonstrar apoio às pretensões eleitorais do filho.

A estratégia, aliás, foi discutida antes mesmo de executada pela equipe jurídica da campanha do senador do PL para evitar deixar brechas que possibilitassem uma punição da Justiça Eleitoral pela participação do “Bolsonaro de IA”.

Havia a preocupação que a iniciativa pudesse configurar um desrespeito à medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que impede que Bolsonaro faça manifestações políticas.

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Para evitar qualquer dor de cabeça, a primeira frase do vídeo criado por inteligência artificial deixa claro a utilização do recurso.

“Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial”.

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Ainda assim, o PT estuda acionar o TSE para pedir uma punição à campanha do principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva.