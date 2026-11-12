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Política

A manifestação da PGR sobre o pedido de revisão criminal de Jair Bolsonaro

Paulo Gonet enviou parecer sobre recurso que tenta anular a condenação do ex-presidente na trama golpista

Por Redação 12 nov 2026, 22h53 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h35
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa hospital
O ex-presidente Jair Bolsonaro  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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A manifestação da PGR sobre o pedido de revisão criminal de Jair Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta quinta-feira, 12, ao Supremo Tribunal Federal parecer contra o pedido de revisão criminal protocolado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na petição, protocolada no mês passado no Supremo, a defesa de Bolsonaro pretende derrubar a decisão da Primeira Turma que condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão no processo que julgou a tentativa de golpe de estado no Brasil.

A defesa alega cerceamento de defesa e contesta as provas usadas na condenação. No parecer, Gonet rejeitou os argumentos. “As dúvidas que a petição inicial, apoiada no parecer técnico, suscita sobre a rastreabilidade de procedimentos técnicos não são capazes de, por si, evidenciar a inocência ou revelar uma causa especial de diminuição de pena”, afirmou.

Próximos passos

Após receber a manifestação da PGR, o ministro Kassio Nunes Marques, relator do caso, deve liberar o caso para julgamento no plenário da Corte. Kassio se tornou relator da revisão criminal por integrar a Segunda Turma da Corte, colegiado que não realizou o julgamento do ex-presidente.

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A defesa de Bolsonaro alegou diversas nulidades processuais durante a tramitação do processo da trama golpista, como cerceamento de defesa pela falta de acesso integral ao material da investigação, falta de parecer da PGR em alguns procedimentos, entre outros argumentos.

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(Com Agência Brasil)

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TAGS:
Jair Bolsonaro
Paulo Gonet
Procuradoria-Geral da República (PGR)
Trama golpista
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