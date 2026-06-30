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Política

A maconha ‘esquecida’ que virou pivô de nova polêmica eleitoral no Ceará

Caso denunciado pelo deputado de oposição André Fernandes (PL) levou o governo de Elmano de Freitas (PT) a se posicionar e passar a investigar suspeitas

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 12h54 | Atualizado em 30 jun 2026, 17h10
Da esquerda para a direita: Ciro Gomes (PSDB), André Fernandes (PL) e Elmano de Freitas (PT; maconha 'esquecida' leva oposição a criticar governo do petista
Da esquerda para a direita: Ciro Gomes (PSDB), André Fernandes (PL) e Elmano de Freitas (PT; maconha 'esquecida' leva oposição a criticar governo do petista (Redes sociais/Reprodução)
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A maconha ‘esquecida’ que virou pivô de nova polêmica eleitoral no Ceará Priorize VEJA no Google

Depois dos problemas envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), seus enteados, o ex-governador e pré-candidato ao governo Ciro Gomes (PSDB) e o PL, uma nova polêmica eleitoral tem tomado conta do Ceará nesta semana. O caso começa a partir de sacas de maconha, uma grande plantação da droga e muitas provas deixadas para trás em uma operação da polícia.

Tudo começou a vir à tona no último sábado, 27, quando o deputado federal André Fernandes (PL-CE) fez uma live nas redes sociais enquanto andava de carro por uma estrada de barro, à noite e sem iluminação, no município de Acopiara, no interior do estado. No vídeo ao vivo, ele dizia que não estava seguro e que, se algo de ruim lhe acontecesse, seus seguidores estariam sabendo. Ele também informou que iria acionar uma delegacia.

No domingo, 28, ele publicou um longo vídeo com uma grave denúncia e explicando toda a situação. Após a Polícia Civil anunciar que havia descoberto uma grande plantação de maconha na cidade do interior e que aquela seria uma das maiores apreensões do estado, André Fernandes decidiu ir até o local para verificar se o trabalho das autoridades havia sido feito adequadamente. Ao chegar ao terreno, no entanto, o deputado encontrou muitas sacas de maconha abandonadas, mais da metade da plantação sem ter sido destruída, dezenas de cadernetas com anotações e até um celular que haviam sido deixados para trás. Veja no vídeo abaixo.

Segundo Fernandes, todo o material deixado para trás poderia ter sido acessado facilmente por qualquer criminoso, já que não havia nenhuma segurança no local e nem qualquer espécie de isolamento. Para ele, a operação policial foi interrompida por ordem de alguma pessoa poderosa — mas o deputado não apresentou qualquer prova disso.

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Um post compartilhado por André Fernandes (@andrefernandes)

No mesmo dia, à noite, o ex-governador e pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PDSB) também se envolveu na história, chamando-a de absurdo e dando apoio ao seu deputado aliado. “É uma denúncia gravíssima, recheada de provas. E ficam muitas perguntas. De quem foi a ordem para interromper o ótimo trabalho da nossa Polícia Civil? Quem do governo criou esse embaraço?”, questionou, também sem provas de tal hipótese, o tucano.

Para Ciro Gomes, há uma “muito provável interferência das facções criminosas na política” do Ceará.

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VEJA entrou em contato com a Polícia Civil do estado, mas não teve retorno. No entanto, o próprio governador Elmano de Freitas (PT) divulgou que foi ao local e afirmou que as autoridades competentes vão apurar o que houve no caso. Também em um vídeo, ele fez um pronunciamento público, no qual reconheceu a gravidade da denúncia.

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Fiz questão de estar na fazenda onde a polícia descobriu uma plantação de maconha na semana passada, em Acopiara, e que ontem foi alvo de uma denúncia muito grave, inaceitável, quanto à custódia do local e procedimentos de investigação. Não vou tolerar. E quero dizer que já determinei investigações imediatas e rigorosas sobre isso, tanto pela Polícia Civil quanto pela CGD. E quem tiver participação direta ou indireta nessa situação vai responder. Não aceito passar a mão na cabeça de ninguém. Se foi de forma negligenciada ou deliberada, haverá punição. Seja quem for”, disse o governador.

Assim como em grande parte do Brasil, a questão da segurança pública e o poder crescente das facções são temas centrais da disputa eleitoral do Ceará neste ano. O estado é considerado o terceiro mais violento do Brasil, com três cidades entre as dez mais violentas — segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025.

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É apontando as falhas da gestão petista e os problemas nesse setor que Ciro Gomes vem constituindo a principal força de sua campanha para tentar derrotar Elmano de Freitas em outubro deste ano.

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Ciro Gomes
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