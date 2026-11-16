A má notícia que o regimento do Senado traz para votação remota de Flávio Bolsonaro

O regimento interno do Senado prevê que o senador Flávio Bolsonaro não poderia votar à distância, porque não comunicou ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que sairia do país.

Após ter sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da corrida presidencial, o filho de Jair Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos sem comunicar à cúpula do Legislativo, mas seguiu participando de sessões e até mesmo de apreciações de projetos, como a PEC da Segurança Pública e o PLP do ajuste fiscal.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, chegou a apresentar uma questão de ordem para tentar garantir que o regimento fosse levado em consideração, o que impediria a atuação parlamentar de Flávio.

Na ocasião, o chefe do Senado deixou para responder depois e o assunto não veio mais à tona.

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A leitura de aliados de Alcolumbre é que ele evitará mexer nesse vespeiro, porque o mandato de Flávio “já vai acabar” e que o ideal é não irritar a oposição às vésperas de uma eleição da Mesa Diretora.