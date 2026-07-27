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Política

A má notícia para Flávio Bolsonaro em seu berço político

Senador está tecnicamente empatado com Lula no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, segundo pesquisa Quaest

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 10h15 | Atualizado em 27 jul 2026, 10h57
Homem de meia-idade, cabelo escuro, terno azul e camisa branca, fala ao microfone preto com a mão esquerda aberta, gesticulando. Ao fundo, parede verde-água com a palavra Debate em branco
Flávio Bolsonaro em encontro com corpo diplomático internacional  (Raul Spinassé/Divulgação)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados no Rio de Janeiro no primeiro e no segundo turno das eleições, mostrou uma pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Na primeira etapa, Flávio tem 32% das intenções de voto no estado, contra 30% de Lula. Já na segunda, o senador arremata 38%, enquanto o presidente controla 35%. A margem de erro é de três pontos percentuais.

O empate em seu próprio berço político é má notícia para Flávio, especialmente porque o eleitorado fluminense avalia mal o governo Lula. Cerca de 48% têm uma percepção negativa, 26% consideram regular e 25% avaliam positivamente. A rejeição também é alta, em 62%, um aumento de um ponto percentual em comparação ao levantamento de abril. Além disso, 57% desaprovam a atual gestão, contra 37% que têm uma visão positiva. A maioria dos eleitores (64%) também considera que Lula não merece mais quatro anos na Presidência.

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Apesar do panorama conturbado para o petista, Flávio não consegue abrir vantagem. Lula ganha entre mulheres — 32% delas dizem que vão votar no presidente, contra 30% no senador, que tem melhor desempenho entre os homens. Aqueles com 60 anos ou mais tendem a votar em Lula (38% x 26%). Os dois registram os mesmos 30% entre pessoas com ensino superior. Também aparecem tecnicamente empatados nas intenções de voto em lares com renda domiciliar superior cinco salários mínimos (34% de Flávio x 32% de Lula).

A pesquisa serve como um alerta para a campanha de Flávio no Rio, terceiro maior colégio eleitoral do país. No estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu Fernando Haddad (PT) no primeiro e segundo turno em 2018, quando Lula teve a candidatura indeferida e foi tornado inelegível. O cenário pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro se repetiu em 2022. Por lá, na primeira rodada, Bolsonaro conquistou 51% dos votos, enquanto o petista recebeu 40%. Na segunda ida às urnas, o ex-presidente venceu em 72 das 92 cidades do estado, com 52,66% na capital. Lula, por sua vez, ganhou em apenas 20.

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