A má notícia para Flávio Bolsonaro em seu berço político

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Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados no RJ, segundo pesquisa Quaest. Apesar da má avaliação do governo Lula (48% negativo e 62% de rejeição), o senador não consegue abrir vantagem. Entenda os detalhes desse cenário complexo no berço político bolsonarista.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados no Rio de Janeiro no primeiro e no segundo turno das eleições, mostrou uma pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Na primeira etapa, Flávio tem 32% das intenções de voto no estado, contra 30% de Lula. Já na segunda, o senador arremata 38%, enquanto o presidente controla 35%. A margem de erro é de três pontos percentuais.

O empate em seu próprio berço político é má notícia para Flávio, especialmente porque o eleitorado fluminense avalia mal o governo Lula. Cerca de 48% têm uma percepção negativa, 26% consideram regular e 25% avaliam positivamente. A rejeição também é alta, em 62%, um aumento de um ponto percentual em comparação ao levantamento de abril. Além disso, 57% desaprovam a atual gestão, contra 37% que têm uma visão positiva. A maioria dos eleitores (64%) também considera que Lula não merece mais quatro anos na Presidência.

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Apesar do panorama conturbado para o petista, Flávio não consegue abrir vantagem. Lula ganha entre mulheres — 32% delas dizem que vão votar no presidente, contra 30% no senador, que tem melhor desempenho entre os homens. Aqueles com 60 anos ou mais tendem a votar em Lula (38% x 26%). Os dois registram os mesmos 30% entre pessoas com ensino superior. Também aparecem tecnicamente empatados nas intenções de voto em lares com renda domiciliar superior cinco salários mínimos (34% de Flávio x 32% de Lula).

A pesquisa serve como um alerta para a campanha de Flávio no Rio, terceiro maior colégio eleitoral do país. No estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu Fernando Haddad (PT) no primeiro e segundo turno em 2018, quando Lula teve a candidatura indeferida e foi tornado inelegível. O cenário pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro se repetiu em 2022. Por lá, na primeira rodada, Bolsonaro conquistou 51% dos votos, enquanto o petista recebeu 40%. Na segunda ida às urnas, o ex-presidente venceu em 72 das 92 cidades do estado, com 52,66% na capital. Lula, por sua vez, ganhou em apenas 20.

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