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Política

A má notícia para Eduardo Paes na nova pesquisa Quaest

Distância entre ex-prefeito carioca e o deputado Douglas Ruas, o segundo colocado, caiu 8 pontos

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h21 | Atualizado em 23 set 2026, 17h46
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Getty Images)
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Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo ao governo do Rio, encurtou a distância que o separa do ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), primeiro colocado na preferência do eleitorado. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio chegou a 23% das intenções de voto, um crescimento de 5 pontos em relação ao último levantamento, em 8 de setembro. Em contrapartida, Paes caiu 3 pontos, passando de 39% para 36%.

A diferença dos dois, que era de 21 pontos, agora é de 13 pontos. O fôlego de Douglas Ruas confirma uma tendência que vem sendo observada nas últimas pesquisas de diferentes institutos: o crescimento do deputado à medida em que ele se torna mais conhecido do eleitorado, associado ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em terceiro lugar, está o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que se manteve estável, com 8% das intenções de voto. Ele teve o registro da candidatura negado, mas pretende concorrer enquanto aguarda o julgamento de recursos.

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  • Eduardo Paes (PSD): 36% (eram 39% em 8 de setembro)
  • Douglas Ruas (PL): 23% (eram 18%)
  • Garotinho (Republicanos): 8% (eram 8%)
  • Cyro Garcia (PSTU): 1% (eram 2%)
  • William Siri (PSOL): 1% (era 1%)
  • Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)
  • André Marinho (Novo): 1% (era 1%)
  • Juliete Pantoja (UP): 1% (era 0%)
  • Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)
  • Indecisos: 16% (eram 16%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 14%)
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Nos cenários de segundo turno, Eduardo Paes tem 44% contra 31% de Douglas Ruas, e 49% contra 18% de Garotinho.

A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.

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