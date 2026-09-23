A má notícia para Eduardo Paes na nova pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo ao governo do Rio, encurtou a distância que o separa do ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), primeiro colocado na preferência do eleitorado. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio chegou a 23% das intenções de voto, um crescimento de 5 pontos em relação ao último levantamento, em 8 de setembro. Em contrapartida, Paes caiu 3 pontos, passando de 39% para 36%.

A diferença dos dois, que era de 21 pontos, agora é de 13 pontos. O fôlego de Douglas Ruas confirma uma tendência que vem sendo observada nas últimas pesquisas de diferentes institutos: o crescimento do deputado à medida em que ele se torna mais conhecido do eleitorado, associado ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em terceiro lugar, está o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que se manteve estável, com 8% das intenções de voto. Ele teve o registro da candidatura negado, mas pretende concorrer enquanto aguarda o julgamento de recursos.

Continua após a publicidade Eduardo Paes (PSD): 36% (eram 39% em 8 de setembro)

Douglas Ruas (PL): 23% (eram 18%)

Garotinho (Republicanos): 8% (eram 8%)

Cyro Garcia (PSTU): 1% (eram 2%)

William Siri (PSOL): 1% (era 1%)

Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)

André Marinho (Novo): 1% (era 1%)

Juliete Pantoja (UP): 1% (era 0%)

Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)

Indecisos: 16% (eram 16%)

Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 14%)

Continua após a publicidade Nos cenários de segundo turno, Eduardo Paes tem 44% contra 31% de Douglas Ruas, e 49% contra 18% de Garotinho.

A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.

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