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Política

A má notícia da pesquisa Ipsos-Ipec para Lula a duas semanas do primeiro turno

Avaliação negativa do governo alcança pior patamar no último ano, segundo novo levantamento

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 18h59 | Atualizado em 16 set 2026, 19h08
Homem idoso de cabelos e barba brancos, terno azul-marinho, camisa azul-clara e gravata bege estampada, com a mão direita no queixo, pensativo, olhando para frente. Ao fundo, a bandeira do Brasil desfocada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A insatisfação com o governo Lula (PT) segue crescendo. Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quarta-feira, 16, mostra que 43% dos brasileiros consideram a gestão atual ruim ou péssima, um aumento de 5% em relação ao último levantamento do instituto, divulgado em junho. É o pior desempenho do governo desde junho de 2025. Em contrapartida, 33% avaliam a gestão como ótima ou boa e 23% classificam o governo como regular. Outros 2% não sabem ou não responderam.

A avaliação negativa predomina entre jovens de 25 a 34 anos, evangélicos, homens, pessoas com ensino superior e renda familiar acima de cinco salários mínimos. É maior também nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Já a avaliação positiva é superior entre mulheres, pessoas com mais de 60 anos, pretos e pardos, menos escolarizados e na região Nordeste.

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A pesquisa Ipsos-Ipec também perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Lula está governando o país. Segundo o levantamento, 53% desaprovam, 42% aprovam e 5% não sabem ou não responderam. Os índices de desaprovação já foram maiores, em março e junho de 2025.

A maioria (57%) disse não confiar no presidente, enquanto 40% declaram ter confiança em Lula. Os que preferiram não opinar somam 3%.

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Ainda de acordo com a pesquisa, a percepção sobre a economia está em queda. Para 45% dos brasileiros, a situação econômica do país está pior do que há seis meses. Eram 41% em junho. Outros 29% avaliam que a situação está igual e 23% dizem que houve melhora. Em relação ao futuro da economia, 42% esperam uma melhora nos próximos seis meses, 25% acreditam que a situação vai piorar e 24% acham que as coisas devem permanecer iguais.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de setembro. Foram entrevistados 2.000 eleitores em 130 municípios. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

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