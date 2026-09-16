A má notícia da pesquisa Ipsos-Ipec para Lula a duas semanas do primeiro turno

A pesquisa Ipsos-Ipec também perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Lula está governando o país. Segundo o levantamento, 53% desaprovam, 42% aprovam e 5% não sabem ou não responderam. Os índices de desaprovação já foram maiores, em março e junho de 2025.

A maioria (57%) disse não confiar no presidente, enquanto 40% declaram ter confiança em Lula. Os que preferiram não opinar somam 3%.

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Ainda de acordo com a pesquisa, a percepção sobre a economia está em queda. Para 45% dos brasileiros, a situação econômica do país está pior do que há seis meses. Eram 41% em junho. Outros 29% avaliam que a situação está igual e 23% dizem que houve melhora. Em relação ao futuro da economia, 42% esperam uma melhora nos próximos seis meses, 25% acreditam que a situação vai piorar e 24% acham que as coisas devem permanecer iguais.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de setembro. Foram entrevistados 2.000 eleitores em 130 municípios. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

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