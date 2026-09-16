A má notícia da pesquisa Ipsos-Ipec para Lula a duas semanas do primeiro turno
Avaliação negativa do governo alcança pior patamar no último ano, segundo novo levantamento
A insatisfação com o governo Lula (PT) segue crescendo. Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quarta-feira, 16, mostra que 43% dos brasileiros consideram a gestão atual ruim ou péssima, um aumento de 5% em relação ao último levantamento do instituto, divulgado em junho. É o pior desempenho do governo desde junho de 2025. Em contrapartida, 33% avaliam a gestão como ótima ou boa e 23% classificam o governo como regular. Outros 2% não sabem ou não responderam.
A avaliação negativa predomina entre jovens de 25 a 34 anos, evangélicos, homens, pessoas com ensino superior e renda familiar acima de cinco salários mínimos. É maior também nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Já a avaliação positiva é superior entre mulheres, pessoas com mais de 60 anos, pretos e pardos, menos escolarizados e na região Nordeste.
A pesquisa Ipsos-Ipec também perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Lula está governando o país. Segundo o levantamento, 53% desaprovam, 42% aprovam e 5% não sabem ou não responderam. Os índices de desaprovação já foram maiores, em março e junho de 2025.
A maioria (57%) disse não confiar no presidente, enquanto 40% declaram ter confiança em Lula. Os que preferiram não opinar somam 3%.
Ainda de acordo com a pesquisa, a percepção sobre a economia está em queda. Para 45% dos brasileiros, a situação econômica do país está pior do que há seis meses. Eram 41% em junho. Outros 29% avaliam que a situação está igual e 23% dizem que houve melhora. Em relação ao futuro da economia, 42% esperam uma melhora nos próximos seis meses, 25% acreditam que a situação vai piorar e 24% acham que as coisas devem permanecer iguais.
A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de setembro. Foram entrevistados 2.000 eleitores em 130 municípios. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.