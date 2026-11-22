Uma lição que a campanha vitoriosa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou para a gestão petista é que a comunicação precisa funcionar de outro jeito no quarto mandato.

Sidônio Palmeira até quer ficar na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, mas muitos avaliam que o desfecho da campanha presidencial deixou claro que o formato adotado até aqui não estava funcionando.

A estratégia de comunicação só começou a funcionar depois que outros atores políticos, como André Janones e seu Exército do Lula, entraram em campo.

Em caráter reservado, não são poucos os ministros que discordam da forma de Sidônio trabalhar. Não escondem irritação com hábito do ministro de dar pitacos em políticas públicas. A principal reclamação é que muitas vezes ele se antecipava e queria que as medidas se adaptassem à comunicação, e não o contrário.