A leitura de Tereza Cristina sobre corrida ao comando do Senado após ser cotada para vice de Flávio

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A senadora Tereza Cristina ironiza os impactos de sua quase aliança com Flávio Bolsonaro para a vice-presidência na sua corrida pela presidência do Senado em 2027. Mesmo com insistência do PL, ela não foi adiante devido à neutralidade de seu partido. Aliados de Lula veem isso como um distanciamento, mas a senadora minimiza a situação.

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A senadora Tereza Cristina ironiza sobre eventuais impactos de sua quase ida para a chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em suas pretensões de comandar o Senado a partir de fevereiro de 2027.

Depois de diversas insistências de Flávio e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para concorrer para a vice-presidência, a parlamentar chegou a acenar positivamente, mas esbarrou na neutralidade decidida pelo seu partido em relação à corrida presidencial.

Nos bastidores, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a postura deve afastá-los da senadora sul-mato-grossense.

Tereza, porém, minimiza a eventual resistência da base de Lula ao seu nome na disputa pela presidência do Senado.

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“E qual vai ser a composição do Senado a partir do ano que vem? De esquerda? Não, né”, afirmou.

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