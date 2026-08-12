A leitura de Tereza Cristina sobre corrida ao comando do Senado após ser cotada para vice de Flávio
Senadora minimiza eventuais impactos de sua quase ida para chapa de Flávio em performance na corrida pela presidência do Senado
A senadora Tereza Cristina ironiza sobre eventuais impactos de sua quase ida para a chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em suas pretensões de comandar o Senado a partir de fevereiro de 2027.
Depois de diversas insistências de Flávio e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para concorrer para a vice-presidência, a parlamentar chegou a acenar positivamente, mas esbarrou na neutralidade decidida pelo seu partido em relação à corrida presidencial.
Nos bastidores, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a postura deve afastá-los da senadora sul-mato-grossense.
Tereza, porém, minimiza a eventual resistência da base de Lula ao seu nome na disputa pela presidência do Senado.
“E qual vai ser a composição do Senado a partir do ano que vem? De esquerda? Não, né”, afirmou.