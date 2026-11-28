A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda sinaliza uma mudança de direção na política econômica do governo Lula, com maior compromisso com o equilíbrio fiscal e a redução do custo da máquina pública. A avaliação é do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que vê na indicação uma sinalização positiva ao mercado sobre a condução das contas públicas a partir de 2027.

Em entrevista ao programa VEJA Mercado, Barbário afirmou que a escolha de Trabuco foi recebida com reação extremamente positiva pelo mercado e destacou a trajetória profissional do executivo do Bradesco, cuja origem humilde, segundo ele, reforça o simbolismo da indicação. Para o governador, o futuro ministro terá o desafio de conciliar o equilíbrio das contas públicas com a manutenção dos programas sociais e dos direitos adquiridos pela população.

“Trabuco faz uma sinalização para o mercado de que o governo tem responsabilidade fiscal, de que o governo Lula 4 trará a busca pela redução do custo da máquina pública”, afirmou o político em entrevista ao programa.

Continua após a publicidade

Na avaliação de Barbário, o ajuste fiscal não deve ser tratado como uma agenda de conflito entre os interesses do mercado e as políticas sociais. Ele defendeu que a busca pelo equilíbrio das contas seja compatível com o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a população mais vulnerável.

O governador também afirmou que a melhora da situação fiscal pode abrir espaço para efeitos positivos sobre a economia, como a redução dos juros e a valorização da moeda brasileira. “Para que nós possamos ver um país que consiga estar plenamente equilibrado sobre o ângulo fiscal, fazendo com que os juros possam diminuir, fazendo com que a moeda brasileira possa se valorizar”, disse.

Continua após a publicidade

A indicação de Trabuco ocorre em meio às preocupações do mercado com a trajetória da dívida pública e a capacidade do governo de conter o avanço das despesas. A expectativa de uma política fiscal mais equilibrada tem sido um dos fatores observados por investidores na avaliação dos ativos brasileiros, especialmente diante dos efeitos sobre os juros e o câmbio.

Barbário, porém, ressaltou que a conciliação entre responsabilidade fiscal e agenda social deve ser uma das prioridades da próxima gestão. Segundo ele, o desafio da Fazenda será buscar o equilíbrio das contas sem que os interesses do mercado se sobreponham aos compromissos sociais do governo.