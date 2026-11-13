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Política

A leitura de Alcolumbre sobre postura de Marinho em votação de PLP do ajuste fiscal

Líder da oposição demonstrou contrariedade com a análise da proposta e tentou obstruir o seu avanço

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 16h01
Dois homens, um de terno azul e outro de terno cinza, inclinam-se sobre uma mesa de vidro, olhando para baixo. O homem de azul segura uma caneta, e o de cinza tem barba e gravata verde
O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial do PL em 2026, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Carlos Moura/Agência Senado)
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De olho em sua recondução no comando da Mesa Diretora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, compartilhou com aliados uma leitura sobre a postura do líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho, durante a sessão em que os senadores apreciaram o PLP do ajuste fiscal.

O parlamentar bolsonarista demonstrou contrariedade com a análise da proposta e tentou obstruir o seu avanço. O texto-base da proposição foi aprovado e os destaques devem ser apreciados na próxima terça-feira.

Ainda que a medida tenha sido construída pela equipe econômica de Lula, o chefe do Senado acredita que o comportamento de Marinho não foi motivado apenas para não se dobrar às vontades da gestão petista.

Alcolumbre avalia que o líder da Oposição usou a votação do PLP para testar seu poder de articulação frente ao amapaense, que será um de seus adversários na disputa pela principal cadeira da Casa em fevereiro.

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Nesse primeiro embate, o bolsonarista saiu derrotado, já que o substitutivo apresentado pelo senador Eduardo Braga foi aprovado – foram 45 votos favoráveis e 31 contrários.

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