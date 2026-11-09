A justificativa de Celina Leão para ‘limpa’ nos indicados políticos do GDF

Dias após ser reeleita, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, informou a partidos aliados que ocupavam cargos estratégicos que modificaria titulares desses postos.

Até mesmo nomes do MDB, de Ibaneis Rocha, não foram poupados dessa dinâmica imposta pela ocupante da principal cadeira do Palácio do Buriti.

Ao Radar, Celina explicou a “limpa” que promoveu dias após se consagrar nas urnas. “Governo com minha cara e personalidade. Não tinha condições de fazer isso quando assumi. Mas será um governo técnico”.