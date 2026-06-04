O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá para a reunião da cúpula do G7, que acontece em duas semanas na França, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também estará.

O encontro de líderes do G7 vai acontecer entre os dias 15 e 17 de junho em Evian, na França.

Ainda que nenhuma tratativa tenha sido aberta para uma reunião bilateral entre eles, aliados acreditam que, a depender de como as conversas entre auxiliares dos dois presidentes tiverem avançado nos próximos dias, é possível que os dois aproveitem a viagem para uma conversa sobre a decisão do governo norte-americano de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e sobre a possibilidade de um novo tarifaço aos produtos brasileiros ser implementado.

Ontem, Lula afirmou, durante reunião ministerial, que foi pego de surpresa com a proposta de novas tarifas comerciais a produtos brasileiros e disse que enviará uma carta a Trump. O petista afirmou ainda que o Brasil não pode aceitar o tratamento que os Estados Unidos deram ao país.

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Até lá, auxiliares do mandatário, como os ministros Mauro Vieira, Márcio Elias Rosa, Dario Durigan e o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, devem entrar em campo para avançar em negociações com a equipe de Trump.