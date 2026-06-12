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Política

A irritação da bancada ruralista com atuação de ministro da Agricultura de Lula

André de Paula se reuniu com a diretoria da frente parlamentar da agropecuária na terça-feira e a performance rendeu críticas ao auxiliar de Lula

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 17h30 | Atualizado em 12 jun 2026, 17h46
Pedro Lupion (PP-PR)
O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da bancada ruralista  (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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A irritação da bancada ruralista com atuação de ministro da Agricultura de Lula Priorize VEJA no Google

Composta majoritariamente por parlamentares menos alinhados ao Palácio do Planalto, a bancada ruralista não esconde a irritação com a atuação do ministro da Agricultura, André de Paula, recém-chegado ao posto no lugar de Carlos Fávaro, com quem o grupo também sempre teve problemas de relacionamento.

Na terça-feira, o ministro se reuniu com a diretoria da frente parlamentar da agropecuária e a performance rendeu críticas ao auxiliar de Luiz Inácio Lula da Silva.

Participaram da reunião o presidente da FPA, Pedro Lupion, além dos os deputados federais Sergio Souza, Alceu Moreira, Marussa Boldrin, Zé Vitor, Tião Medeiros, Arnaldo Jardim e Pezenti. A presidente-executiva do Instituto Pensar Agropecuária, Tania Zanella, e o diretor de Relações Institucionais da FPA, Giuseppe Lobo, também marcaram presença.

A leitura dos parlamentares ao fim do encontro é que o ministro não só desconhece o setor, como não tem interesse, nem sequer vontade política, de atuar junto aos principais temas do setor – como endividamento, bloqueios da União Europeia, e elaboração do Plano Safra 2026/2027.

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