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Política

A investida de Salles contra parceiro de chapa de Tarcísio e Eduardo Bolsonaro

Na disputa pelo Senado, Ricardo Salles aposta no corpo a corpo dos debates e contesta as credenciais conservadoras de André do Prado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 17h45 | Atualizado em 25 jun 2026, 17h57
Ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles
Ricardo Salles é pré-candidato ao Senado por São Paulo  (Ministério do Meio Ambiente/Divulgação)
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A investida de Salles contra parceiro de chapa de Tarcísio e Eduardo Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O período de debates e entrevistas das Eleições de 2026 só começa oficialmente em 16 de agosto, após o encerramento das convenções partidárias. Entretanto, o deputado federal Ricardo Salles (NOVO), pré-candidato ao Senado por São Paulo, já demonstra confiança para o início da campanha eleitoral.

​Nas pesquisas de intenção de voto mais recentes (divulgadas neste mês por Paraná Pesquisas e Real Time Big Data) Salles se posiciona na quarta colocação, sendo superado por Marina Silva (REDE), Simone Tebet (PSB) e Guilherme Derrite (PP), mas à frente do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado (PL), que é apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e por Eduardo Bolsonaro na disputa.

À Radar, o pré-candidato do NOVO avalia que, uma vez iniciadas as entrevistas e os debates, ele vai superar os demais candidatos que concorrem pelas duas vagas ao Senado Federal, em especial o adversário do Partido Liberal. Para Salles, André do Prado “não representa os valores tradicionais da direita, por conta do seu envolvimento com o centrão”.

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​Apesar do apoio do governador e de contar com Eduardo Bolsonaro como pré-candidato a primeiro suplente da chapa, o nome de André do Prado ainda é visto com desconfiança pelo bolsonarismo raiz, o que fica expresso nas pesquisas até aqui. O plano de Salles para crescer nas próximas pesquisas passa por atrair justamente essa fatia do eleitorado descontente com a indicação do chefe do Legislativo paulista.

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​A próxima pesquisa eleitoral para o Senado em São Paulo deve ser divulgada no próximo domingo, 28, pelo Instituto Vox, que ouvirá 1.480 eleitores entre esta quinta-feira e sábado.

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