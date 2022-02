A investida de Ciro sobre caciques do PSD que flertam com Lula

Não é de hoje que se fala sobre a possibilidade de o PSD estar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno das eleições presidenciais. O próprio presidente da sigla, Gilberto Kassab, já assumiu que há setores do partido que defendem a tese, enquanto ele mantém o discurso de que deverá lançar um candidato próprio – o que pode impulsionar a construção de uma bancada robusta de deputados da legenda, sua prioridade absoluta.

Nesta semana, porém, quem tem avançado com mais firmeza sobre quadros do PSD é Ciro Gomes, do PDT. No último domingo, 7, o presidenciável esteve no Rio para participar da reunião de secretariado do prefeito Eduardo Paes, o mandatário municipal do partido de Kassab que mais comanda pessoas no país. Já nesta sexta-feira, 11, encontrará Alexandre Kalil, de Belo Horizonte, o segundo com mais governados sob sua gestão – e que é pré-candidato a governador em Minas Gerais, o segundo estado mais populoso da federação. Ambos têm Lula no radar há meses, de olho na influência que o líder das pesquisas pode exercer nos palanques locais.

No caso do Rio, a aproximação entre Paes e o PDT se deu logo após Lula tecer acenos mais claros de que apoia, pelo menos hoje, a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) a governador, enquanto o prefeito lançou o nome do ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz à disputa. Na semana passada, o grupo de Paes encaminhou, de forma estratégica, a formação de uma aliança com os pedetistas, que têm como nome o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves. Ainda não ficou definido quem encabeçaria a chapa.

Em entrevista ao jornal ‘Valor Econômico’ publicada no último fim de semana, Paes tentou isolar Freixo e menosprezar a importância de Lula como cabo eleitoral no Rio, onde a diferença entre o petista e Jair Bolsonaro nas pesquisas é menor do que no levantamento nacional. Apesar de ter gerado reclamações de dirigentes do PT, as afirmações do prefeito são vistas mais como uma estratégia do momento do que como algo definitivo. O prefeito e o ex-presidente têm ótima relação.

Na prática, o próprio PDT segue com suas insatisfações internas em relação à candidatura de Ciro, que consome boa parte dos recursos partidários e não dá sinais de que vai decolar. No Rio, Neves é muito ligado ao diretório estadual do PT, fez uma série de acenos a Lula nos últimos meses e integra o grupo de candidatos pedetistas que preferem o ex-presidente ao seu ex-ministro.