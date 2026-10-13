A inversão de expectativa sobre quem vai vencer a eleição na nova pesquisa BTG/Nexus

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A nova pesquisa BTG/Nexus revela uma inversão na expectativa dos brasileiros sobre o vencedor da eleição presidencial. Antes do primeiro turno, Lula era o favorito; agora, Flávio Bolsonaro lidera a percepção de vitória. Entenda como essa mudança se deu, a diferença entre expectativa e intenção de voto, e o impacto na corrida eleitoral.

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A expectativa dos brasileiros sobre quem vencerá a eleição presidencial mudou de forma expressiva nas últimas semanas, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 13. Antes do primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva era apontado pela maioria dos entrevistados como provável vencedor. Agora, na primeira rodada do instituto depois da votação de 4 de outubro, Flávio Bolsonaro passou a ocupar essa posição.

Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados acreditam atualmente que Flávio vencerá a eleição, enquanto 36% apontam Lula. Outros 5% não sabem ou não responderam. O indicador mede apenas a percepção dos eleitores sobre o resultado da disputa e não representa uma previsão do instituto.

Como era a expectativa antes do primeiro turno?

Na pesquisa divulgada em 21 de setembro, o cenário era praticamente o inverso. Naquela rodada, 54% dos entrevistados acreditavam que Lula venceria a eleição, enquanto 36% apontavam Flávio Bolsonaro. Outros candidatos eram citados por 2% e 8% não sabiam ou não respondiam.

Uma semana depois, em 28 de setembro, Lula ainda aparecia à frente nesse indicador, mas a diferença havia diminuído. O presidente era apontado como provável vencedor por 51%, enquanto 39% acreditavam na vitória de Flávio. Outros 2% citavam candidatos diferentes e 7% não sabiam ou não responderam.

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Quanto mudou a percepção depois do primeiro turno?

A nova rodada, realizada depois da definição do segundo turno, mostra uma inversão completa. Flávio passou de 39% em 28 de setembro para 59% agora, uma diferença numérica de 20 pontos percentuais. Lula, por outro lado, passou de 51% para 36%, queda numérica de 15 pontos nesse indicador.

Na comparação com 21 de setembro, a mudança é ainda mais evidente: a percepção de vitória de Flávio foi de 36% para 59%, enquanto a de Lula passou de 54% para 36%. A distância, que naquele momento era de 18 pontos em favor de Lula, agora é de 23 pontos em favor de Flávio.

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Os eleitores de Flávio acreditam mais na vitória do próprio candidato?

Entre os entrevistados que afirmam votar em Flávio Bolsonaro no segundo turno, 95% acreditam que o senador vencerá a eleição. Apenas 3% desse grupo apontam Lula como provável vencedor e 2% não sabem ou não responderam.

Entre os eleitores de Lula, a percepção é menos concentrada. Segundo a pesquisa, 75% acreditam na vitória do presidente, enquanto 19% apontam Flávio como provável vencedor. Outros 6% não sabem ou não responderam.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como essa expectativa se compara à intenção de voto?

A diferença na expectativa de vitória é bem maior do que a registrada na intenção de voto. Nos votos válidos, a BTG/Nexus mostra Flávio com 52% e Lula com 48%. Na amostra total do cenário estimulado, o senador registra 48% e o presidente, 45%.

Já na pergunta sobre quem vencerá a eleição, a distância chega a 23 pontos: 59% apontam Flávio e 36%, Lula. Os dois indicadores medem aspectos diferentes: um registra a escolha pessoal do entrevistado, enquanto o outro capta sua percepção sobre o desfecho da disputa.

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A percepção de vitória significa que a eleição está definida?

Não. A pesquisa mostra que 92% dos entrevistados afirmam que o voto já está decidido, mas 7% ainda dizem que podem mudar até o segundo turno. Entre os eleitores de Flávio, 4% admitem mudança; entre os de Lula, são 5%.

A própria Nexus calcula piso de 46% e teto de 49% para Flávio e piso de 43% e teto de 46% para Lula, considerando a firmeza das escolhas e as segundas opções dos eleitores que ainda podem mudar. Esses intervalos não são uma projeção do resultado, mas uma estimativa construída a partir das respostas dadas no momento da pesquisa.

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Quando os eleitores decidiram o voto?

A maior parte das escolhas já estava definida antes do primeiro turno. Considerando toda a amostra, 83% dizem que decidiram o voto para o segundo turno antes de 4 de outubro e afirmam que não pretendem mais mudar. Outros 8% tomaram a decisão depois do primeiro turno e também dizem estar definitivamente decididos.

Entre os atuais eleitores de Flávio, 88% afirmam ter definido a escolha antes do primeiro turno, contra 83% entre os eleitores de Lula. Outros 7% dos eleitores do senador e 10% dos do presidente dizem ter tomado a decisão depois da primeira votação.

A 17ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07997/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.