A internet não perdoou os ministros do STF

O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que negou o habeas corpus preventivo a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suscitou debate acalorado nas redes sociais. A internet está dividida entre os que apoiam ou condenam a decisão dos ministros da Corte. As hashtags #LulaPreso, #LulaNaCadeia e #LulaPresoHoje são usadas entre pessoas que comemoram o resultado da votação. Já críticos fazem postagens com as hashtags #LulaValeALuta e #LulaLivre.

Ministros que foram contra o habeas corpus foram celebrados entre os apoiadores da decisão.

E o golaço da noite foi da Rosa Weber, q mesmo sendo defensora do Lula, não vendeu sua ética jurídica e sua idoneidade para tentar salvá-lo. pic.twitter.com/hWhmgsxzC2 — Felipe Neto (@felipeneto) April 5, 2018

😂😂😂😂😂 🙈😎 O POVO DE BEM ESTÁ FELIZ DEMAIS, PODE ACREDITAR #LulaPresoHoje pic.twitter.com/hsPDFOmdNS — Carla Cristina (@_BOLSONAROBR) April 5, 2018

Entre os defensores do petista, há críticas à Corte.

Diante do que estamos vendo essa é uma imagem que dispensa qualquer comentário #LulaValeALuta pic.twitter.com/9beOsWu0qx — Dilma Resistente #DR (@DilmaResiste) April 5, 2018

Enquanto isso… o golpe se aprofunda “com Supremo com tudo” #LulaValeALuta pic.twitter.com/vtmjJGhEDw — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) April 5, 2018

Rosa admitiu votar contra sua própria crença pessoal. Afinal, ela votou pelos interesses de quem? #LulaValeALuta pic.twitter.com/Do1at8Uoix — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) April 4, 2018

Que fique bem claro: o golpe é com STF com tudo.#LulaLivre pic.twitter.com/ceGItGUMrE — rosinha (@rosa_red) April 4, 2018