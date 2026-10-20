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Política

A intenção de voto de Flávio e Lula em cada região do país, segundo nova pesquisa Real Time Big Data

No eleitorado geral, o senador aparece numericamente à frente do presidente

Por Da Redação 20 out 2026, 08h03 | Atualizado em 20 out 2026, 11h21
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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A intenção de voto de Flávio e Lula em cada região do país, segundo nova pesquisa Real Time Big Data Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 20, mostra um mapa eleitoral bastante dividido entre Lula e Flávio Bolsonaro na reta final do segundo turno. O presidente concentra seu maior percentual no Nordeste, onde aparece com 62% das intenções de voto, enquanto o senador registra 31%. Nas demais regiões, o bolsonarista aparece numericamente à frente, com diferenças que variam de 5 a 34 pontos percentuais.

O maior percentual de Flávio é registrado no Sul, onde ele também chega a 62%, contra 28% do petista. O filho mais velho de Jair Bolsonaro aparece ainda com 60% no Centro-Oeste, 53% no Sudeste e 50% no Norte.

Onde Lula tem sua maior vantagem?

É no Nordeste que Lula registra seu desempenho mais elevado entre as cinco regiões pesquisadas. O presidente aparece com 62% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 31%. Outros 4% dizem que votarão em branco ou nulo, e 3% não sabem ou não responderam.

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A distância numérica entre os dois chega a 31 pontos percentuais, a maior vantagem de Lula entre os recortes regionais apresentados pela Real Time Big Data.

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Onde Flávio registra seu maior percentual?

No Sul, Flávio alcança 62% das intenções de voto, seu maior percentual regional. Lula aparece com 28%, enquanto 7% declaram voto branco ou nulo e 3% não sabem ou não responderam.

A diferença de 34 pontos percentuais é também a maior distância entre os dois candidatos em qualquer região apresentada no levantamento.

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Como está a disputa no Centro-Oeste?

No Centro-Oeste, Flávio Bolsonaro aparece com 60% das intenções de voto e Lula, com 30%. Branco ou nulo somam 8%, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

O resultado coloca a região como a segunda em que Flávio registra seu maior percentual, atrás apenas do Sul. A diferença numérica entre os candidatos é de 30 pontos percentuais.

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E o que acontece no Sudeste?

No Sudeste, que corresponde a 42% da amostra da pesquisa, Flávio aparece com 53% e Lula, com 40%. Outros 5% afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

A distância numérica entre os candidatos é de 13 pontos percentuais. É uma diferença menor do que a observada no Sul, no Centro-Oeste e no Nordeste, mas maior do que a registrada no Norte.

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Onde a disputa regional fica mais próxima?

O Norte apresenta os percentuais mais próximos entre Lula e Flávio. O senador registra 50% das intenções de voto e o presidente, 45%, uma diferença numérica de 5 pontos percentuais.

Outros 3% dizem votar em branco ou nulo e 2% não sabem ou não responderam. Entre as cinco regiões, é o recorte em que a distância entre os dois candidatos aparece numericamente menor.

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O que o mapa regional mostra sobre a eleição?

Os números revelam dois extremos claros. Lula alcança 62% no Nordeste, sua região de maior percentual, enquanto Flávio registra os mesmos 62% no Sul. No Centro-Oeste, o senador tem 60%; no Sudeste, 53%; e no Norte, 50%.

No conjunto do país, porém, a distância é bem menor. Flávio aparece com 48% no cenário estimulado, contra 45% de Lula. Branco ou nulo somam 5% e 2% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, o levantamento registra 52% para Flávio e 48% para Lula.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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