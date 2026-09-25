A iniciativa sustentável de uma candidata da Rede a uma cadeira na Alerj

Candidata indígena a deputada estadual pela Rede no Rio de Janeiro, Tereza Arapium apostou em uma iniciativa que respeita o meio ambiente para fazer seu nome se tornar conhecido pelo eleitorado.

Nos últimos meses, Tereza já distribuiu mais de mil “santinhos-folha” em sua campanha sustentável.

Antes mesmo de a corrida eleitoral começar, ela mesma já tinha recolhido do chão várias folhas da árvore pata-de-vaca para usar na divulgação de sua candidatura.

Com a ajuda de um carimbo, ela imprime na folha seu nome e o número 18188 e o de Heloisa Helena, sua amiga de longa data e candidata a deputada federal também pelo Rio de Janeiro.

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“Criamos uma campanha indígena, ecológica e sustentável, utilizando folhas de árvores que caíam naturalmente como material de divulgação, transformando a própria natureza em parte da nossa comunicação política. A identidade da campanha também foi criada com a ajuda do jenipapo, fruta que serve para pintar e tem profundo significado cultural e espiritual para os povos indígenas”, explica Tereza, que realiza neste domingo, no posto 2, na Praia do Leme, o seu “Carnafolha” para o ato em defesa da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.