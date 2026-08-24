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Política

A iniciativa de movimentos sociais para pressionar votação da PEC do fim da escala 6×1

Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram mobilização para pedir que senadores apreciem a matéria na próxima semana

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 13h30
Manifestantes pedem fim da escala de trabalho 6x1 durante ato de 1º de Maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
Manifestantes pedem fim da escala de trabalho 6x1 durante ato de 1º de Maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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A iniciativa de movimentos sociais para pressionar votação da PEC do fim da escala 6×1 Priorizar nos meus resultados Google

Para tentar dar uma tração à tramitação da PEC do fim da escala 6×1, movimentos sociais irão às ruas no próximo fim de semana.

As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram uma mobilização para domingo, com o objetivo de pressionar senadores a apreciarem a matéria na próxima semana.

O ato ocorrerá às vésperas da última semana de esforço concentrado da Casa antes das eleições de outubro.

A expectativa é que a CCJ do Senado realize uma audiência pública na terça-feira, 1 de setembro, e que o relator Omar Aziz apresente seu parecer no dia seguinte.

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Ainda é mistério, porém, se haverá tempo hábil para que a proposição avance no colegiado e no plenário do Senado na semana que vem.

 

 

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