A iniciativa de movimentos sociais para pressionar votação da PEC do fim da escala 6×1

Para tentar dar uma tração à tramitação da PEC do fim da escala 6×1, movimentos sociais irão às ruas no próximo fim de semana.

As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram uma mobilização para domingo, com o objetivo de pressionar senadores a apreciarem a matéria na próxima semana.

O ato ocorrerá às vésperas da última semana de esforço concentrado da Casa antes das eleições de outubro.

A expectativa é que a CCJ do Senado realize uma audiência pública na terça-feira, 1 de setembro, e que o relator Omar Aziz apresente seu parecer no dia seguinte.

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Ainda é mistério, porém, se haverá tempo hábil para que a proposição avance no colegiado e no plenário do Senado na semana que vem.