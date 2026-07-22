A iniciativa de JHC que irritou aliados em Alagoas às vésperas do início da campanha
Ainda que seja considerado para a disputa ao governo alagoano, ex-prefeito de Maceió fez pesquisa para testar seu nome para o Senado
Até mesmo aliados de JHC estão irritados com o ex-prefeito de Maceió por suas movimentações recentes, às vésperas do início da campanha eleitoral.
Ainda que seja considerado para a disputa ao governo alagoano, JHC encomendou pesquisas para testar seu nome para o Senado.
A iniciativa foi mal recebida por integrantes de seu grupo político que concorrerão por uma cadeira no Congresso, que viram no gesto uma disposição dele em mudar o cargo pelo qual concorrerá.
De acordo com fontes, isso desfiguraria uma composição que já estaria bastante organizada e demonstra que o ex-prefeito de Maceió está jogando sozinho.
Interlocutores de JHC, por sua vez, destacam que os adversários estão desorientados porque ele vai bem tanto nas pesquisas ao governo quanto nos levantamentos ao Senado. Lembram ainda que a decisão pode vir apenas na convenção, ainda sem data definida.