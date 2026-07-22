A iniciativa de JHC que irritou aliados em Alagoas às vésperas do início da campanha

Até mesmo aliados de JHC estão irritados com o ex-prefeito de Maceió por suas movimentações recentes, às vésperas do início da campanha eleitoral.

Ainda que seja considerado para a disputa ao governo alagoano, JHC encomendou pesquisas para testar seu nome para o Senado.

A iniciativa foi mal recebida por integrantes de seu grupo político que concorrerão por uma cadeira no Congresso, que viram no gesto uma disposição dele em mudar o cargo pelo qual concorrerá.

De acordo com fontes, isso desfiguraria uma composição que já estaria bastante organizada e demonstra que o ex-prefeito de Maceió está jogando sozinho.

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Interlocutores de JHC, por sua vez, destacam que os adversários estão desorientados porque ele vai bem tanto nas pesquisas ao governo quanto nos levantamentos ao Senado. Lembram ainda que a decisão pode vir apenas na convenção, ainda sem data definida.