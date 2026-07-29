A iniciativa da ABDI para discutir o futuro do país com representantes da indústria

Às vésperas do início da campanha eleitoral, a ABDI realizará um café mensal com representantes da indústria para discutir o futuro do país.

A primeira edição da temporada está prevista para a próxima semana, em 3 de agosto, com o tema “Brasil, país desenvolvido: quais os novos desafios e oportunidades?”.

O debate parte de um dado do mais recente Radar IDHM, do PNUD, que mostra que o Brasil alcançou pela primeira vez o patamar de muito alto desenvolvimento humano, com índice de 0,805.

A agenda também abordará os resultados da política industrial e os impactos do atual cenário internacional sobre a indústria nacional, incluindo os efeitos do chamado tarifaço.

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Participam do debate o presidente da ABDI, Olavo Noleto, o secretário de Desenvolvimento Industrial do MDIC, Uallace Moreira Lima, a economista-chefe do PNUD Brasil, Betina Ferraz Barbosa, e o presidente executivo do Grupo FarmaBrasil, Reginaldo Arcuri.