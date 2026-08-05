A informação que pode ter influenciado na escolha do vice de Flávio Bolsonaro

A escolha de Alfredo Gaspar como candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro surpreendeu integrantes da própria campanha e ainda levanta dúvidas sobre os motivos que levaram à decisão. Durante o VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o colunista do Radar Robson Bonin afirmou que a definição pode ser explicada por fatores políticos, mas disse que, do ponto de vista da execução da campanha, “ainda é um mistério”. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Bonin, fontes do núcleo principal da campanha relataram que, até a noite anterior ao anúncio, toda a articulação estava sendo preparada para que o nome escolhido fosse o do senador Rogério Marinho. De acordo com o colunista, “estava tudo coordenado para que fosse o Rogério Marinho”, mas, durante a madrugada, houve uma reformulação nas negociações.

Quais fatores políticos ajudam a explicar a indicação?

Na avaliação de Bonin, Alfredo Gaspar reúne características que fortalecem pontos considerados estratégicos para a campanha. O colunista destacou a origem do deputado como promotor de Justiça na área de segurança pública, o que pode reforçar esse discurso durante a disputa eleitoral.

Ele também afirmou que a escolha amplia a presença da candidatura bolsonarista no Nordeste. Segundo Bonin, trata-se de uma região em que Flávio Bolsonaro é “muito frágil” e onde o presidente Lula concentra sua maior base eleitoral.

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Qual o peso da CPMI do INSS nessa escolha?

Além da explicação política, Robson Bonin citou um bastidor que, segundo ele, tem sido alvo de especulação. O colunista afirmou que Alfredo Gaspar, na condição de relator da CPMI do INSS, teve acesso aos arquivos da Polícia Federal relacionados às investigações conduzidas no âmbito da comissão.

Segundo Bonin, esses documentos envolviam diferentes investigações contra pessoas que circulam no entorno do presidente Lula, incluindo familiares e aliados políticos.

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Como esse material poderia ser usado na campanha?

Na avaliação do colunista, esse conjunto de informações pode representar um ativo para a campanha eleitoral. Bonin afirmou que Alfredo Gaspar pode levar para a disputa política “a memória dele, os dados que ele guardou de coisas sigilosas e comprometedoras” aos quais teve acesso durante os trabalhos da CPMI.

Para o colunista, esse fator ajuda a explicar a escolha do deputado para compor a chapa, embora ressalte que, dentro da própria campanha, a decisão ainda seja vista como um mistério e que nem todos os detalhes da negociação sejam conhecidos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.