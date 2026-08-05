A indireta de Flávio a Alckmin, ao anunciar seu vice
Senador fez referência a antiga fala do companheiro de chapa de Lula, sobre 'voltar a cena do crime'
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cutucou o vice-presidente Geraldo Alckmin ao anunciar seu próprio companheiro de chapa, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).
“É aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão ao criminoso”, afirmou Flávio.
O pré-candidato fez referência a uma fala de Alckmin em 2017, quando se preparava para concorrer à Presidência pelo PSDB.
“Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime”, declarou o então governador de São Paulo.
Anos depois, Alckmin deixou o PSDB e aceitou fazer parte da chapa de Lula.