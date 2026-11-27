A indicação ao STF que o Centrão vê como possível cartada de Lula
Interlocutores avaliam que a escolha poderia reduzir resistências no Senado e facilitar a aprovação antes do recesso
A indicação de uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal poderia ajudar Lula a superar resistências no Senado e obter a aprovação do nome ainda em 2026. Essa é a avaliação de interlocutores do Centrão ouvidos pelo repórter de Radar Marcelo Ribeiro, que relataram preocupação com o pouco tempo disponível para concluir o processo antes do recesso parlamentar (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).
Os bastidores foram apresentados no programa Os Três Poderes desta sexta-feira, 27, conduzido por Ricardo Ferraz. O cenário discutido é uma possibilidade considerada nas conversas políticas, sem uma decisão confirmada de Lula sobre o perfil da próxima indicação.
Por que o calendário preocupa o Centrão?
Segundo Ribeiro, interlocutores do grupo avaliam que o presidente já deveria ter encaminhado o nome para permitir sua análise ainda neste ano. No relato apresentado ao programa, restavam pouco mais de três semanas de trabalhos no Congresso antes do recesso.
A preocupação com o prazo coloca pressão sobre a escolha presidencial. Para esses interlocutores, a demora reduz a margem para concluir a aprovação em 2026 e recompor o Supremo.
Como a escolha de uma mulher negra poderia alterar o cenário?
Apesar do calendário apertado, as fontes ouvidas pelo repórter acreditam que uma indicação com esse perfil poderia dificultar a resistência dos senadores e acelerar a votação. Ribeiro resumiu a expectativa de aprovação ainda neste ano: “Eles vão ter que acabar aprovando nesse ano”.
A projeção traduz o cálculo político relatado pelo jornalista, sem representar um compromisso dos parlamentares. Nenhum nome específico foi mencionado no trecho como possível escolha de Lula.
O que a indicação de Trabuco tem a ver com essa aposta?
Ao explicar a avaliação de bastidores, Ribeiro comparou uma eventual escolha para o Supremo ao movimento de Lula ao indicar Luiz Carlos Trabuco para a Fazenda. A analogia é a de uma decisão capaz de alterar o ambiente político e reduzir o espaço de contestação.
O repórter também apontou um possível efeito da aprovação: a volta do STF à composição de onze integrantes. Na sua avaliação, essa recomposição poderia deixar o cenário “um pouco melhor ali pro Supremo em relação ao Legislativo”.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.