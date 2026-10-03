A indefinição na disputa pelo governo do Paraná, segundo a Quaest
Última pesquisa antes do primeiro turno mostra empate no segundo lugar atrás de Sergio Moro
A última pesquisa da Quaest no Paraná antes do primeiro turno da eleição mostra uma indefinição na corrida para o governo.
Sergio Moro (PL) segue à frente, com 42% das intenções de voto. Ainda não é possível dizer quem disputaria com ele um eventual segundo turno: Sandro Alex (PSD) tem 29%, enquanto Requião Filho (PDT), 27%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente. Neste levantamento, foram levados em conta os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.
O instituto também testou três cenários de segundo turno. Moro venceria Requião Filho e Sandro Alex, que também venceria o pedetista.
Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:
- Sergio Moro (PL): 43%
- Sandro Alex (PSD): 29%
- Requião Filho (PDT): 27%
- Luiz França (Missão): 1%
- Adriano Funileiro (PCO): 0%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
- Samuel de Mattos (PSTU): 0%
- Tayná Miessa (UP): 0%
Segundo turno
Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 49% (eram 48% em 24 de setembro)
- Requião Filho (PDT): 34% (eram 32%)
- Indecisos: 10% (eram 12%)
- Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 8%)
Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 42% (eram 43% em 24 de setembro)
- Sandro Alex (PSD): 37% (eram 29%)
- Indecisos: 10% (eram 14%)
- Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 14%)
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 44% (eram 38% em 24 de setembro)
- Requião Filho (PDT): 32% (eram 32%)
- Indecisos: 12% (eram 15%)
- Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 15%)
Sobre a pesquisa
Contratada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a Quaest ouviu 2.004 eleitores paranaenses entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-05119/2026.