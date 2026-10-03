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Política

A indefinição na disputa pelo governo do Paraná, segundo a Quaest

Última pesquisa antes do primeiro turno mostra empate no segundo lugar atrás de Sergio Moro

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 20h14 | Atualizado em 3 out 2026, 20h43
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: Sergio Moro, de terno azul-marinho e gravata azul, falando ao microfone; Requião Filho, de terno preto e gravata cinza, com barba; e Sandro Alex, de terno azul-marinho e gravata preta, falando ao microfone
Os principais candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex (Carlos Moura/Agência Senado, Assembleia Legislativa do Paraná e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A última pesquisa da Quaest no Paraná antes do primeiro turno da eleição mostra uma indefinição na corrida para o governo.

Sergio Moro (PL) segue à frente, com 42% das intenções de voto. Ainda não é possível dizer quem disputaria com ele um eventual segundo turno: Sandro Alex (PSD) tem 29%, enquanto Requião Filho (PDT), 27%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente. Neste levantamento, foram levados em conta os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.

O instituto também testou três cenários de segundo turno. Moro venceria Requião Filho e Sandro Alex, que também venceria o pedetista.

Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:

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  • Sergio Moro (PL): 43%
  • Sandro Alex (PSD): 29%
  • Requião Filho (PDT): 27%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0%
  • Tayná Miessa (UP): 0%

Segundo turno

Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL): 49% (eram 48% em 24 de setembro)
  • Requião Filho (PDT): 34% (eram 32%)
  • Indecisos: 10% (eram 12%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 8%)
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Moro x Sandro Alex

  • Sergio Moro (PL): 42% (eram 43% em 24 de setembro)
  • Sandro Alex (PSD): 37% (eram 29%)
  • Indecisos: 10% (eram 14%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 14%)

Sandro Alex x Requião Filho

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  • Sandro Alex (PSD): 44% (eram 38% em 24 de setembro)
  • Requião Filho (PDT): 32% (eram 32%)
  • Indecisos: 12% (eram 15%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 15%)

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Sobre a pesquisa

Contratada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a Quaest ouviu 2.004 eleitores paranaenses entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-05119/2026.

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