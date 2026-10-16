A importância da pauta do Senado para a campanha de Lula e sua estratégia de virada

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depositou nos últimos dias boa parte de sua esperança por uma virada sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial na pauta do Senado.

O petista contou com a boa vontade e o alinhamento do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que tocou a tramitação de propostas prioritárias para o Palácio do Planalto.

Nesta semana, os senadores aprovaram a PEC do fim da escala 6×1 e o projeto que amplia o limite de faturamento para enquadramento de Microempreendedor Individual e também perdoa dívidas de inadimplentes da categoria.

O texto direcionado aos MEIs foi encaminhado nesta semana por Lula, em uma última cartada para tentar atrair o eleitorado.

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Diante da ausência de acordo, os parlamentares acabaram adiando a análise da PEC da segurança pública, que ainda pode ser votada na semana que vem, às vésperas do segundo turno.

Em paralelo, a equipe de Lula acredita que a mobilização da militância tanto nas ruas quanto nas redes sociais pode colaborar para uma eventual virada do mandatário sobre o filho de Jair Bolsonaro.