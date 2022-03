A hora da infidelidade: partidos da base do governo devem crescer

Nesta quinta-feira (3) começa a janela partidária, período para os deputados trocarem de partido sem perder o mandato vigente por infidelidade partidária. Ao longo dos próximos 30 dias a movimentação entre as legendas deve ser intensa e a expectativa é que as agremiações da base do governo –em especial o PL, que filiou Jair Bolsonaro no fim do ano– registrem aumento expressivo na bancada na Câmara.

O tamanho da bancada determina a fatia dos fundos partidário e eleitoral destinado às legendas e divide o tempo de propaganda gratuita na TV e no rádio. Em 2022, os recursos somam 6 bilhões de reais, quase 200% maior que em 2018.

“Mais importante que o número de minutos de propaganda é o modo como os partidos e seus pré-candidatos utilizarão esse tempo na TV. Não basta dispor de um robusto tempo de propaganda partidária. É preciso que a leitura do cenário político/eleitoral e a estratégia de comunicação estejam conectadas com os anseios do eleitorado”, resumiu um relatório da consultoria Arko Advice.

“Outro papel crucial da propaganda partidária é o de mobilizar e municiar a militância dos partidos e dos candidatos com argumentos que serão repetidos nas ruas e nas redes sociais para conquistar a opinião pública. Vale registrar que legendas como PP e Republicanos devem utilizar a propaganda também para se associar à campanha de Bolsonaro. O mesmo farão PSB e PCdoB em relação a Lula”, duz o relatório.

Os dois partidos do Centrão com mais força no governo Bolsonaro estimam chegar a pelo menos 60 deputados após o término do prazo –o PL conta atualmente com 42, e o PP, cotado para abrigar o vice na chapa pela reeleição, com 43. Já o Republicanos, que forma o tripé de apoio ao presidente, deve passar de 33 para 36 deputados –e a reclamação recorrente no partido é que políticos “puxadores de votos”, como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), migraram para as outras legendas do entorno do chefe do Executivo.

“Não se espera mudanças que interfiram na chapa presidencial. Em alguns estados existe apenas a indefinição sobre quem vai disputar governo e Senado”, diz o cientista político Paulo Guimarães, da Unicamp.

O prazo da janela partidária termina em 1 de abril, seis meses antes da eleição, marcada para 2 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que o mandato obtido nas eleições proporcionais (deputados e vereadores) pertence ao partido, e não ao político eleito. A regra foi regulamentada na reforma eleitoral de 2015.