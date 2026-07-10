A ‘guerra fria’ nos bastidores da investigação sobre Lulinha no STF

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A investigação de fraudes bilionárias no INSS que envolve Lulinha vive um momento de forte tensão no STF. Com pedidos de arquivamento, falta de pessoal na PF para analisar provas e uma “guerra fria” nos bastidores, o caso gera preocupação e pode ser um fator de desgaste para a campanha de reeleição de Lula. Entenda o impasse.

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As investigações sobre as fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganharam um novo capítulo com o avanço dos pedidos de arquivamento do inquérito que apura a atuação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. No programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista de Radar Robson Bonin afirmou que a apuração vive um momento de forte tensão nos bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto o cientista político Rafael Cortez avaliou que o episódio pode representar um fator de desgaste para a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por que a investigação sobre Lulinha enfrenta impasses?

Segundo o programa, a frente da investigação que envolve Fábio Luiz Lula da Silva permanece praticamente paralisada, embora as apurações sobre o esquema de fraudes no INSS avancem em outras linhas.

De acordo com Robson Bonin, a Polícia Federal informou ao Supremo que não dispõe de pessoal suficiente para concluir a análise das mensagens e demais provas obtidas durante a investigação envolvendo o filho do presidente. Enquanto isso, a defesa sustenta que a ausência de elementos comprobatórios justificaria o encerramento do procedimento.

Quem pediu o arquivamento do caso?

Além da defesa de Lulinha, a empresária Roberta Luchsinger — apontada pela PF como elo entre o filho do presidente e o empresário conhecido como “Careca do INSS” — também pediu o arquivamento do inquérito. Segundo Bonin, a empresária afirma não possuir qualquer participação em crimes investigados e sustenta que mantinha apenas relação de amizade com Lulinha.

Ao mesmo tempo, cresce a expectativa em torno dos indiciamentos relacionados à investigação principal das fraudes no INSS, que pode avançar sem incluir o filho do presidente.

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Qual é o impacto político do caso?

Na avaliação de Cortez, o tema da corrupção continua sendo um dos assuntos de maior sensibilidade para o eleitorado brasileiro. O cientista político afirmou que, embora investigações anteriores envolvendo Lulinha não tenham produzido consequências eleitorais significativas, a permanência das dúvidas representa um elemento de vulnerabilidade para a campanha do presidente.

Segundo ele, o caso ganha relevância adicional porque envolve recursos destinados a aposentados, atingindo diretamente uma parcela numerosa e socialmente sensível do eleitorado. Para Cortez, escândalos que afetam a renda de beneficiários da Previdência podem provocar mudanças importantes na percepção pública durante uma campanha eleitoral.

Por que Bonin fala em “guerra fria” nos bastidores?

Robson Bonin afirmou que existe uma “verdadeira guerra fria” em torno da condução da investigação. Segundo o colunista, diversos acontecimentos recentes passaram a alimentar dúvidas sobre o andamento do inquérito.

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Bonin observou que o ministro André Mendonça estabeleceu prazo para que a PF analisasse o conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos, mas recebeu como resposta a informação de que a corporação não dispõe, neste momento, da estrutura necessária para realizar esse trabalho.

Qual é o paradoxo apontado pela defesa?

Ao comentar os pedidos de arquivamento, Bonin chamou atenção para aquilo que classificou como uma contradição processual. Segundo ele, os investigados sustentam que não existem provas suficientes contra Lulinha, mas, ao mesmo tempo, o principal conjunto de elementos reunidos pela PF ainda não foi analisado tecnicamente.

Para o colunista, isso cria uma situação em que a inexistência de conclusões decorre justamente da ausência de exame do material coletado.

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Por que as investigações avançam em ritmos diferentes?

Na avaliação apresentada no programa, o caso encontra-se dividido em duas frentes distintas. A primeira, relacionada diretamente às fraudes no INSS, aproxima-se da conclusão com expectativa de indiciamentos. Já a investigação sobre as relações entre Lulinha e o empresário apontado como pivô do esquema permanece em estágio preliminar, aguardando a análise das provas obtidas.

Segundo Bonin, essa diferença de ritmo passou a alimentar pressões para que o segundo procedimento seja encerrado antes mesmo da conclusão da análise técnica do material apreendido. Para o colunista, o momento atual é marcado por intensa disputa jurídica e política em torno do futuro da investigação, cujo desfecho poderá influenciar o debate público sobre o escândalo do INSS.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.