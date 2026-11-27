O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aprovou a indicação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula. À coluna, ele classificou a escolha como uma sinalização positiva ao mercado financeiro, mas apontou um obstáculo político que, na sua avaliação, poderá comprometer a atuação do futuro ministro: o próprio PT.

“Boa indicação. Foi uma boa sinalização ao mercado. Ganha-se credibilidade em um momento difícil, de desconfiança”, afirmou o governador

Apesar dos elogios ao nome escolhido por Lula, Tarcísio demonstrou preocupação com a reação de setores do partido que resistem a uma condução mais comprometida com o equilíbrio das contas públicas. “Há de se ver como as alas radicais do PT irão reagir. A grande dificuldade do ministro será o próprio PT”, disse.

Para o governador, Trabuco reúne os atributos necessários para comandar a economia. “As melhores credenciais, ele tem”, concluiu.

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Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco aceitou o convite de Lula na quinta-feira, 26, e assumirá a Fazenda no ano que vem. Sua escolha foi recebida positivamente por representantes do mercado financeiro e do setor empresarial, mas também provocou resistência entre integrantes da esquerda, que veem na chegada do banqueiro a possibilidade de uma política econômica mais rigorosa com os gastos públicos.