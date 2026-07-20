A grande diferença entre as eleições de 2022 e 2026 que é uma má notícia para Flávio Bolsonaro

O início das convenções partidárias, que seguem até 15 de agosto, marca a oficialização das candidaturas à Presidência da República, mas também revela uma mudança importante em relação à eleição de 2022. Segundo avaliação do editor de Política de VEJA, José Benedito da Silva, partidos de centro e centro-direita que há quatro anos lançaram candidatos próprios ou declararam apoio ainda no primeiro turno agora tendem a permanecer neutros, cenário que dificulta a construção de alianças e representa uma má notícia para Flávio Bolsonaro. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Durante o VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, foi apresentado o calendário das convenções dos principais presidenciáveis. Flávio Bolsonaro (PL) realiza sua convenção no próximo sábado, 25, em São Paulo. Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Lula (PT) também já definiram as datas para oficializar suas candidaturas.

Por que o Centrão decidiu ficar de fora?

Partidos como União Brasil, PP e Republicanos caminham para uma posição de neutralidade na disputa presidencial. A tendência é que as legendas não apoiem formalmente nenhum candidato no primeiro turno, liberando seus diretórios e filiados para compor alianças nos estados.

Na avaliação do editor de Política de VEJA José Benedito, essa estratégia reflete tanto a dificuldade de algumas candidaturas em ampliar sua base de apoio quanto a própria fragmentação das legendas de centro. Segundo ele, esses partidos possuem interesses regionais distintos, o que dificulta a adoção de um palanque único em âmbito nacional.

“Esses partidos são tradicionalmente muito divididos. Eles são divididos nacionalmente. Isso dificulta tomar algum tipo de posição unificada no cenário nacional”, afirmou.

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José Benedito observou ainda que, até poucos meses atrás, havia expectativa de que parte desse bloco se aproximasse da candidatura de Flávio Bolsonaro. Para o jornalista, no entanto, as crises envolvendo o senador e as dificuldades de interlocução com o núcleo de sua campanha fizeram com que essas legendas optassem por preservar margem de negociação ao longo da disputa.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Por que isso pesa mais para Flávio Bolsonaro?

Na avaliação de José Benedito, a neutralidade do centro evidencia a dificuldade da candidatura de Flávio Bolsonaro em ampliar sua base política. “O candidato Flávio Bolsonaro não conseguiu ter estatura política suficiente ou mostrar tranquilidade política para atrair os outros partidos”, afirmou.

Segundo o editor de Política de VEJA, além da desconfiança em torno da candidatura, dirigentes partidários enfrentam dificuldades para negociar com o núcleo da campanha. Outro fator é a própria divisão regional dessas legendas, que mantêm alianças diferentes em cada estado e, por isso, evitam impor uma posição nacional.

O que mudou em relação à eleição passada?

José Benedito destacou que a principal diferença em relação à disputa de 2022 está justamente no comportamento dos partidos de centro.

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Na eleição anterior, lembrou o jornalista, praticamente todas essas legendas tinham candidato próprio ou já haviam definido um lado no primeiro turno. Agora, partidos como PP, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, PSDB e Podemos tendem a permanecer sem um apoio nacional, deixando a decisão para seus diretórios estaduais.

“Em 2022, apenas um desses partidos de centro estava solto no primeiro turno. Agora, ao que parece, serão vários”, afirmou.

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Que mensagem isso passa para a campanha?

Para José Benedito, a dificuldade em construir alianças vai além do tempo de televisão ou da composição da chapa. Ela funciona como um indicativo da capacidade de governar.

Segundo ele, Lula conseguiu reunir praticamente todos os partidos de esquerda e centro-esquerda com representação no Congresso, enquanto os candidatos da direita ainda enfrentam dificuldades para ampliar suas bases de apoio.

Na avaliação do jornalista, caso Flávio Bolsonaro chegue à eleição com uma chapa formada apenas por integrantes do PL, a chamada chapa “puro-sangue”, transmitirá um sinal de isolamento político justamente no momento em que o eleitorado, o mercado e os demais atores políticos observam a capacidade dos candidatos de construir maiorias para governar.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.