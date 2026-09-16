A frustração da oposição com posicionamento de Nunes Marques em sessão do STF
Magistrado se declarou impedido de participar do julgamento do relatório da PF com mensagens enviadas por Vorcaro a Moraes
Lideranças da oposição não esconderam a decepção com a postura do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, durante a sessão da Corte que analisava eventual abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.
Ontem, o magistrado se declarou impedido de participar do julgamento do relatório da PF com mensagens enviadas por Daniel Vorcaro, do Master, a Moraes.
A decisão foi tomada após a revelação de diálogos que citam pagamentos de Vorcaro ao seu filho, o advogado Kevin Marques.
A postura frustrou a oposição ao governo Lula no Congresso, que viu Nunes Marques cedendo a supostas chantagens de outros magistrados por revelações em torno de seu nome.
O entorno de Flavio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, garante que não há disposição em defender o ministro indicado por Bolsonaro ao STF