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Política

A fatura que o Nordeste vai cobrar após ser decisivo para reeleição de Lula

Mais do que cargos estratégicos, lideranças nordestinas querem que presidente priorize obras e investimentos para garantir desenvolvimento da região

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 12h01
Grupo de homens sorridentes em camisas brancas com estrelas vermelhas e o número 13, braços erguidos em sinal de vitória, em evento político. Ao fundo, placas de campanha com fotos de candidatos e números eleitorais, como Fátima Nunes 13567 e Fabíola Mansur
Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e Jaques Wagner: PT governa a Bahia desde 2007 (Adriel Francisco/PT)
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Semanas após a virada histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, lideranças do Nordeste querem que a região seja recompensada por mais uma vez ter sido decisiva a favor do petista na corrida presidencial.

A ideia é que os nordestinos tenham um espaço condizente com o resultado do segundo turno das urnas. 

Lideranças políticas baianas estão se colocando à disposição para um diálogo que não busque apenas cargos ou posições específicas, mas sim coloque o estado e o todo o Nordeste na pauta de ações estratégicas do governo federal para os próximos quatro anos.

As principais reivindicações são obras de infraestrutura para acelerar o desenvolvimento de toda a região, além da ampliação de investimentos em saúde, educação, abastecimento de água em favor dos nordestinos.

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O senadores Jaques Wagner, Rui Costa e Otto Alencar, e o governador reeleito Jerônimo Rodrigues são alguns dos atores dispostos a encabeçarem a ofensiva.

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