A fatura que o Nordeste vai cobrar após ser decisivo para reeleição de Lula
Mais do que cargos estratégicos, lideranças nordestinas querem que presidente priorize obras e investimentos para garantir desenvolvimento da região
Semanas após a virada histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, lideranças do Nordeste querem que a região seja recompensada por mais uma vez ter sido decisiva a favor do petista na corrida presidencial.
A ideia é que os nordestinos tenham um espaço condizente com o resultado do segundo turno das urnas.
Lideranças políticas baianas estão se colocando à disposição para um diálogo que não busque apenas cargos ou posições específicas, mas sim coloque o estado e o todo o Nordeste na pauta de ações estratégicas do governo federal para os próximos quatro anos.
As principais reivindicações são obras de infraestrutura para acelerar o desenvolvimento de toda a região, além da ampliação de investimentos em saúde, educação, abastecimento de água em favor dos nordestinos.
O senadores Jaques Wagner, Rui Costa e Otto Alencar, e o governador reeleito Jerônimo Rodrigues são alguns dos atores dispostos a encabeçarem a ofensiva.