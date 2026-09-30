A falta de prioridade para a agenda tributária nos programas de governo dos presidenciáveis

A agenda tributária ocupa espaço reduzido nos planos de governo dos presidenciáveis, de acordo com uma análise feita pelo Instituto MaisProgresso. org.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, focou em realizações passadas, como a tributação dos mais ricos e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, sem propor uma nova etapa para a reforma da renda.

Já Flávio Bolsonaro (PL) praticamente não apresentou propostas relacionadas ao IR, priorizando a “revisão e o redimensionamento” da reforma do consumo.

A análise aponta um consenso entre os candidatos sobre a urgência de cortar os gastos tributários e eliminar privilégios fiscais. Na prática, no entanto, faltam medidas concretas.

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Há até mesmo propostas contraditórias, que incluem novas isenções fiscais sem estimativas de impacto econômico.

Para o instituto, as diretrizes dos candidatos estão aquém do necessário para consolidar um sistema tributário eficiente e progressivo no país.

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A MaisProgresso. org é uma instituição criada em 2020 para apoiar estudos e iniciativas que contribuam para o crescimento sustentado da economia brasileira a partir de uma melhor distribuição de renda.