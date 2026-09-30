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Política

A falta de prioridade para a agenda tributária nos programas de governo dos presidenciáveis

Análise identificou falta de propostas concretas na área

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 09h01
Placa da Receita Federal com o brasão do Ministério da Fazenda, em frente a um prédio moderno de janelas espelhadas, sob céu azul
Superintendência da Receita Federal em Brasília  (Pillar Pedreira/Agência Senado)
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A falta de prioridade para a agenda tributária nos programas de governo dos presidenciáveis Priorize VEJA no Google

A agenda tributária ocupa espaço reduzido nos planos de governo dos presidenciáveis, de acordo com uma análise feita pelo Instituto MaisProgresso. org.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, focou em realizações passadas, como a tributação dos mais ricos e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, sem propor uma nova etapa para a reforma da renda.

Flávio Bolsonaro (PL) praticamente não apresentou propostas relacionadas ao IR, priorizando a “revisão e o redimensionamento” da reforma do consumo.

A análise aponta um consenso entre os candidatos sobre a urgência de cortar os gastos tributários e eliminar privilégios fiscais. Na prática, no entanto, faltam medidas concretas.

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Há até mesmo propostas contraditórias, que incluem novas isenções fiscais sem estimativas de impacto econômico.

Para o instituto, as diretrizes dos candidatos estão aquém do necessário para consolidar um sistema tributário eficiente e progressivo no país.

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A MaisProgresso. org é uma instituição criada em 2020 para apoiar estudos e iniciativas que contribuam para o crescimento sustentado da economia brasileira a partir de uma melhor distribuição de renda.

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