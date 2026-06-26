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Política

A fala surpreendente de Renan Santos sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia

Pré-candidato do Missão ao Planalto defende que o Brasil não se envolva no conflito, que ele considera como um problema da Europa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h12
Um homem de terno azul escuro e camisa branca fala ao microfone em um púlpito transparente, gesticulando com as mãos. Ele está em um palco com um painel azul ao fundo que exibe DIALOGUE SERIES Debating Brazil Hosted by. Uma tela à esquerda mostra texto em azul claro. Várias pessoas assistem, sentadas em mesas com toalhas brancas, algumas de costas para a câmera
Renan Santos defende que o Brasil não se envolva no conflito entre Rússia e Ucrânia (Sérgio Lima/Divulgação)
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O pré-candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos, defende que o Brasil não se envolva no conflito entre Rússia e Ucrânia, que ele considera como um problema da Europa.

“Não vou falar sobre Ucrânia e Rússia. É um problema para vocês na Europa, não é o meu problema”, disse Santos em um encontro reservado com diplomatas, em Brasília, promovido pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação.

Na plateia estavam embaixadores e representantes de países de todos os continentes, inclusive de Dinamarca, Países Baixos, França, Reino Unido e Portugal.

Segundo o postulante do Missão ao comando Palácio do Planalto, a prioridade brasileira deve ser o combate ao crime organizado. “Minha guerra mata mais gente do que a guerra na Ucrânia. No Brasil, morrem 40 mil pessoas por ano”.

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Em sua avaliação, a guerra que o Brasil deve travar é contra fações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho. Ele defendeu “destruir completamente” as facções e disse aceitar cooperação internacional, sejam “drones russos” ou “voluntários norte-americanos”, sem amarras ideológicas.

No encontro com embaixadores estrangeiros, Renan demonstrou simpatia a eventual criação de uma força-tarefa regional para combater o crime organizado na América do Sul.

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Ele propôs integrar inteligência, policiamento e infraestrutura com Bolívia, Colômbia e Venezuela — sem um “Brasil imperial” sobre os vizinhos, mas como “o irmão mais velho do grupo”.

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