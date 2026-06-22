A fala polêmica de Zema durante evento com lideranças da indústria

Pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, usou de uma frase polêmica para reforçar suas já conhecidas críticas ao STF. O ex-governador de Minas Gerais participou de evento da CNI, que reuniu Zema e os também pré-candidatos Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro com lideranças da indústria.

“Ninguém vira padre pra abusar de criancinha. Mas no setor público parece que é assim. Principalmente com o nosso Supremo Tribunal Federal”, disse Zema. “O Brasil não é um país fracassado. É um país roubado”, completou.

A declaração foi dada enquanto ele falava da vocação para ser político e agente público.

A CNI reuniu os três pré-candidatos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, para debater os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento do país no evento.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu mão de participar do evento porque viajou ao Rio de Janeiro para fazer entregas de sua gestão.