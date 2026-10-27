A fala de ministro de Lula que deve deixar o mercado ainda mais contrariado por vitória do petista

Uma declaração do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, deve deixar o mercado financeiro ainda mais contrariado com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um dia após o petista derrotar Flávio Bolsonaro e ser reeleito para a Presidência da República, a bolsa registrou queda de 13,88%, aos 176. 608 pontos, o que representou a maior baixa diária registrada desde março de 2020. O dólar fechou com um avanço de 8,21%, cotado a R$ 5,4027, registrando a maior alta percentual da moeda em um único dia desde 18 de janeiro de 1999.

Diante dos números, havia a expectativa de que o Executivo fizesse gestos para acalmar os ânimos dos investidores.

Guimarães, porém, afirmou que não há compromisso com o ajuste fiscal já neste ano, o que deve gerar ainda mais irritação entre aqueles que operam no mercado.

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“Esse assunto [ajuste fiscal] não foi discutido, e nem está sendo discutido, e muito menos aqui na bancada”, pontuou o ministro.

Responsável pela articulação política do governo junto ao Congresso, Guimarães destacou que o governo concentrará esforços para o avanço da PEC da Segurança Pública, da MP que proíbe as bets e da proposta da tarifa zero no transporte coletivo aos finais de semana.

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“Nós temos pautas que já estão tramitando. Nós precisamos votar PEC da Segurança, MP das Bets e a questão da tarifa zero. Essas matérias, para serem votadas, precisam se construir as comissões mistas para votar até o dia 20 de dezembro. Se nós votarmos essas três grandes pautas, já nos damos por satisfeitos”, explicou o ministro.