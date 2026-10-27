A fala de ministro de Lula que deve deixar o mercado ainda mais contrariado por vitória do petista
Sinalização de auxiliar de Lula de que não há compromisso com ajuste fiscal em 2026 deve irritar os investidores
Uma declaração do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, deve deixar o mercado financeiro ainda mais contrariado com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Um dia após o petista derrotar Flávio Bolsonaro e ser reeleito para a Presidência da República, a bolsa registrou queda de 13,88%, aos 176. 608 pontos, o que representou a maior baixa diária registrada desde março de 2020. O dólar fechou com um avanço de 8,21%, cotado a R$ 5,4027, registrando a maior alta percentual da moeda em um único dia desde 18 de janeiro de 1999.
Diante dos números, havia a expectativa de que o Executivo fizesse gestos para acalmar os ânimos dos investidores.
Guimarães, porém, afirmou que não há compromisso com o ajuste fiscal já neste ano, o que deve gerar ainda mais irritação entre aqueles que operam no mercado.
“Esse assunto [ajuste fiscal] não foi discutido, e nem está sendo discutido, e muito menos aqui na bancada”, pontuou o ministro.
Responsável pela articulação política do governo junto ao Congresso, Guimarães destacou que o governo concentrará esforços para o avanço da PEC da Segurança Pública, da MP que proíbe as bets e da proposta da tarifa zero no transporte coletivo aos finais de semana.
“Nós temos pautas que já estão tramitando. Nós precisamos votar PEC da Segurança, MP das Bets e a questão da tarifa zero. Essas matérias, para serem votadas, precisam se construir as comissões mistas para votar até o dia 20 de dezembro. Se nós votarmos essas três grandes pautas, já nos damos por satisfeitos”, explicou o ministro.