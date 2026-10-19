A fala de Lula e o post de Flávio que marcaram as redes após o debate na Band

O desafio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que Flávio Bolsonaro (PL) abrisse seus sigilos bancário e telefônico alcançou 10,2 milhões de visualizações nas redes sociais após o debate da Band, realizado neste domingo, 18. Do lado do senador, o conteúdo de maior alcance não foi um trecho do confronto, mas um áudio de Daniel Vorcaro sobre o filme de Lula, obtido pela revista VEJA, que chegou a 12,8 milhões de visualizações. Os dados são de levantamento da Ativaweb DataLab.

A diferença entre os conteúdos mais vistos ajuda a explicar como as campanhas exploraram o debate nas redes. A equipe de Lula publicou três vezes mais vídeos que a de Flávio. Ainda assim, o alcance médio por publicação ficou praticamente empatado, em cerca de 5,5 milhões de visualizações para cada candidato. A diferença esteve, portanto, no volume de cortes publicados pela campanha petista, e não na média de audiência de cada vídeo.

Os conteúdos de Lula que confrontaram Flávio ou compararam os governos dos dois candidatos somaram 77,6% do alcance total da campanha. O desafio sobre a abertura dos sigilos foi um dos principais exemplos dessa estratégia: o trecho levou para as redes um dos momentos mais comentados do debate.

A repercussão do episódio apareceu também em outras duas frentes. Nas conversas digitais monitoradas pela Ativaweb, a discussão sobre o sigilo ganhou destaque.

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Entre os conteúdos de Flávio, os três cortes do debate publicados pela campanha somaram 9,3 milhões de visualizações — abaixo das 10,2 milhões registradas pelo vídeo de Lula sobre o sigilo, sozinho. O conteúdo mais visto do senador foi o áudio de Vorcaro em que ele relata que deu R$ 30 milhões para a realização de um filme sobre o presidente Lula como propina.

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