A faixa etária em que Renan Santos destoa da terceira via na nova pesquisa BTG/Nexus

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A pesquisa BTG/Nexus aponta que Renan Santos concentra seu maior apoio entre jovens eleitores, com desempenho significativamente superior na faixa de 16 a 24 anos. Embora se destaque nesse nicho, o candidato da Missão enfrenta o desafio de expandir sua base para além da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro no cenário nacional.

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A nova pesquisa BTG/Nexus revela que, embora permaneça fora da disputa direta entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos continua encontrando seu principal espaço eleitoral entre os jovens. O candidato da Missão registra, na faixa de 16 a 24 anos, um desempenho significativamente superior ao observado no conjunto do eleitorado, consolidando esse segmento como sua principal base de apoio.

No cenário nacional de primeiro turno, Renan Santos aparece com 4% das intenções de voto. Entre os eleitores mais jovens, porém, seu desempenho é mais que o dobro da média, colocando-o à frente dos demais candidatos que disputam espaço fora da polarização entre PT e PL.

O que diferencia o desempenho entre os jovens?

Os recortes da BTG/Nexus mostram que a candidatura de Renan Santos encontra maior receptividade justamente entre os eleitores que votarão pela primeira vez ou que ingressaram recentemente no eleitorado.

Enquanto Lula e Flávio Bolsonaro concentram suas maiores vantagens em outros segmentos demográficos, Renan mantém entre os jovens um desempenho proporcionalmente superior ao registrado em qualquer outra faixa etária. O resultado reforça uma tendência observada em levantamentos anteriores do instituto, na qual o candidato apresenta maior capacidade de atrair o eleitorado mais novo do que seus concorrentes da chamada terceira via. Na faixa de 16 a 24 anos, Lula e Flávio lideram: o petista com 50% e o senador com 21%.

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Como Renan se compara aos demais candidatos fora da polarização?

Apesar do bom desempenho entre os jovens, Renan continua enfrentando dificuldades para transformar esse apoio em crescimento nacional.

No conjunto do eleitorado, Ronaldo Caiado aparece numericamente à frente, com 5% das intenções de voto, enquanto Renan registra 4% e Romeu Zema, 3%. Os três permanecem distantes dos dois líderes da disputa, que juntos concentram a maior parte das preferências do eleitorado.

O recorte etário, no entanto, diferencia Renan dos demais candidatos. Entre os mais jovens, ele reduz essa distância e se firma como o principal nome alternativo à polarização nesse segmento específico.

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O que esse recorte revela sobre a disputa?

Os dados sugerem que Renan já conseguiu construir um nicho eleitoral relativamente definido, mas ainda restrito.

A concentração de apoio entre os eleitores mais jovens indica potencial de crescimento em um segmento específico do eleitorado, mas também evidencia o desafio de ampliar sua presença entre as demais faixas etárias para competir em igualdade de condições com Lula e Flávio.

Por enquanto, a pesquisa mostra que sua candidatura permanece mais forte entre os jovens do que no eleitorado em geral, sem que isso se traduza em uma mudança relevante no cenário nacional da disputa.

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Como foi realizada a pesquisa?

A BTG/Nexus entrevistou 2. 002 eleitores por telefone entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02874/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.