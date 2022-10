A explicação para a nova (e desesperada) estratégia de Bolsonaro

13 out 2022, 12h31

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o presidente Jair Bolsonaro com uma postura bem diferente. Ou melhor, irreconhecível. Com um tom de voz controlado, durante pouco mais de 1 minuto o candidato que tenta a reeleição pede perdão por “nem sempre usar as palavras certas”.

É inacreditável o que se faz pelo poder, caro leitor. A ideia mentirosa de que o presidente volta e meia baixa o tom e recua em seu discurso golpista já foi tema da coluna.

O que acontece no vídeo em questão é um plano arquitetado para conquistar eleitores que Bolsonaro perdeu, aqueles que votaram nele em 2018 e se arrependeram depois de ouvir inúmeras barbaridades saindo da boca do presidente. Além do comportamento claramente inventado pelo marketing de campanha, é importante perceber que o pedido de perdão foi absolutamente vago.

“Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você: viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão”, afirma o presidente.

Bolsonaro está pedindo desculpas pelo quê, exatamente?

O presidente tem uma carreira política de 30 anos e, durante todo esse tempo, é possível fazer uma lista imensa de declarações absurdas, preconceituosas e inadequadas. Não nele nenhum comprimento com marcos civilizatórios. Mesmo que a análise se limite ao seu mandato como presidente da República, ainda assim é muito fácil achar barbaridades (e isso não é uma hipérbole) ditas por Bolsonaro.

Ele vai pedir desculpas por diminuir a importância da vacina no início da pandemia do coronavírus? Vai pedir desculpas por dizer que não era coveiro diante das milhares de mortes causadas pelo vírus? Vai se desculpar por imitar pacientes com falta de ar?

Vai pedir perdão por atacar o ministro Alexandre de Moraes inúmeras vezes e por chama-lo de “vagabundo”?

Vai se desculpar por cogitar a possibilidade de aumentar o número de ministros do Supremo numa clara ofensa a uma cláusula pétrea da Constituição?

Vai pedir desculpas por duvidar das urnas eletrônicas várias vezes e estimular seus seguidores a fazerem o mesmo, gerando um ambiente de tensão com a possibilidade de mais violência na eleição?

A lista é grande. E o movimento do presidente é fake. Seguindo o mesmo raciocínio de convencer os eleitores, Flávio Bolsonaro deu entrevista ao Globo e disse que seu pai está “mais calmo” e que “está todo mundo cansado de briga”.

A 17 dias das eleições, quem acompanha o presidente desde que assumiu o cargo sabe que a mudança é um ato de desespero. Se Bolsonaro vencer no dia 30, o Brasil não terá o presidente que pede perdão aos 45 do segundo tempo.

Os brasileiros terão o presidente dos últimos quatro anos: autoritário, sem nenhum respeito aos valores democráticos e capaz de tudo para impor sua visão de mundo nefasta.