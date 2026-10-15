A explicação de Lula sobre aumento do Bolsa Família às vésperas da eleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 15, em entrevista à TV Globo que não sabia que o Bolsa Família não havia sido reajustado durante seu atual mandato. O anúncio ocorreu às vésperas da eleição, o que levou a jornalista Renata Lo Prete a questionar o calendário da decisão.

“Eu não sabia porque é inexplicável, Renata, é inexplicável que no governo do Lula alguém pense em não reajustar a inflação no salário das pessoas”, afirmou o presidente. Ele classificou a ausência de correção como “impensável” e disse que tomou a decisão de promover o aumento assim que soube da situação.

Lo Prete, então, questionou por que a correção não havia sido prevista no projeto de orçamento de 2027, enviado pelo governo ao Congresso em 31 de agosto, cerca de duas semanas antes do anúncio. A jornalista perguntou se, além da reunião mencionada por Lula, havia surgido algum espaço fiscal que a equipe econômica não tivesse identificado anteriormente.

O presidente negou que a decisão tenha resultado de uma mudança nas condições fiscais e reiterou que autorizou o reajuste porque, segundo ele, havia recursos disponíveis. “Eu tomei a decisão de mandar aumentar o Bolsa Família, porque tem espaço fiscal”, afirmou.

Continua após a publicidade

Na tentativa de defender a situação das contas públicas, Lula disse que o governo apresentou uma proposta de orçamento com superávit primário de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB). O presidente comparou o resultado projetado com o déficit de 2,8% que, segundo ele, recebeu ao assumir o governo. A resposta, porém, não esclareceu por que o reajuste não havia sido incluído na proposta orçamentária enviada anteriormente ao Congresso.