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Política

A explicação da PGE sobre parecer atribuído ao advogado de Garotinho

Órgão nega que defesa do ex-governador tenha produzido manifestação protocolada pelo vice-procurador Eleitoral no TSE

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 14h39 | Atualizado em 7 out 2026, 15h06
Anthony Garotinho, homem de cabelos grisalhos e terno cinza, discursa em um púlpito transparente com microfones, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, um painel escuro com letras brancas ES e 026 e pontos de luz azuis
Garotinho: ele recorria de decisão que indeferiu seu registro de candidatura (Divulgação/BAND)
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A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) se manifestou nesta terça-feira, 7, sobre o parecer do vice-procurador Alexandre Espinoza a respeito da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), candidato derrotado a governador do Rio. O Estadão revelou que o advogado do ex-governador consta como autor do documento, segundo os metadados do arquivo. De acordo com a PGE, uma análise técnica apontou que os dados do causídico foram transferidos ao documento quando o procurador copiou trechos da manifestação da defesa para serem citados na peça que ele estava escrevendo.

Leia também: Eleição no Rio: ala do TSE faz apelo para concluir julgamento na quinta

Em nota, a Procuradoria-Geral Eleitoral explicou que, quando o documento é convertido em PDF, os metadados tendem a replicar as informações do arquivo editável do programa LibreOffice Writer.

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“O que se identificou no caso específico foi que um pequeno trecho do PDF do recurso do candidato Anthony Garotinho foi copiado e colado na minuta da manifestação da PGE (mais especificamente, esse trecho consta na nota de rodapé 4, pág . 14 da manifestação da PGE, e se refere a um pedido feito no recurso). A ação de copiar do recurso esse pequeno trecho acabou transferindo para o arquivo editável no LibreOffice também os metadados originários do arquivo quanto ao autor do documento (Marcello Dias de Paula)”, diz a manifestação.

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A Procuradoria garante que o documento foi “elaborado integral e exclusivamente por membros da PGE, sem qualquer participação, contribuição ou auxílio de terceiros”.

O parecer em questão foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral no processo que vai definir se haverá de fato segundo turno no Rio. Os ministros vão se debruçar sobre a situação de Garotinho, que concorreu sub judice e corre o risco de ter os votos anulados. A novela jurídica transcende a candidatura do ex-governador. Se a votação for declarada inválida, é preciso fazer a retotalização do primeiro turno, o que implica na vitória imediata de Douglas Ruas (PL), que passa de 49,27% dos votos válidos para 50,8%.

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