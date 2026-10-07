A explicação da PGE sobre parecer atribuído ao advogado de Garotinho

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A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) esclareceu a aparição do nome do advogado de Anthony Garotinho nos metadados de um parecer. Segundo a PGE, a cópia de um pequeno trecho da manifestação da defesa transferiu os dados. O órgão assegura que o documento foi elaborado integralmente por seus membros, um fato crucial para a definição do segundo turno da eleição no Rio.

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A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) se manifestou nesta terça-feira, 7, sobre o parecer do vice-procurador Alexandre Espinoza a respeito da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), candidato derrotado a governador do Rio. O Estadão revelou que o advogado do ex-governador consta como autor do documento, segundo os metadados do arquivo. De acordo com a PGE, uma análise técnica apontou que os dados do causídico foram transferidos ao documento quando o procurador copiou trechos da manifestação da defesa para serem citados na peça que ele estava escrevendo.

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Em nota, a Procuradoria-Geral Eleitoral explicou que, quando o documento é convertido em PDF, os metadados tendem a replicar as informações do arquivo editável do programa LibreOffice Writer.

“O que se identificou no caso específico foi que um pequeno trecho do PDF do recurso do candidato Anthony Garotinho foi copiado e colado na minuta da manifestação da PGE (mais especificamente, esse trecho consta na nota de rodapé 4, pág . 14 da manifestação da PGE, e se refere a um pedido feito no recurso). A ação de copiar do recurso esse pequeno trecho acabou transferindo para o arquivo editável no LibreOffice também os metadados originários do arquivo quanto ao autor do documento (Marcello Dias de Paula)”, diz a manifestação.

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A Procuradoria garante que o documento foi “elaborado integral e exclusivamente por membros da PGE, sem qualquer participação, contribuição ou auxílio de terceiros”.

O parecer em questão foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral no processo que vai definir se haverá de fato segundo turno no Rio. Os ministros vão se debruçar sobre a situação de Garotinho, que concorreu sub judice e corre o risco de ter os votos anulados. A novela jurídica transcende a candidatura do ex-governador. Se a votação for declarada inválida, é preciso fazer a retotalização do primeiro turno, o que implica na vitória imediata de Douglas Ruas (PL), que passa de 49,27% dos votos válidos para 50,8%.