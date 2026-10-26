A expectativa sobre reunião entre Lula, Alcolumbre e Motta após vitória histórica do petista

Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser reeleito com uma virada histórica, o petista se reunirá com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, no Palácio da Alvorada.

Com o encontro, o mandatário faz um gesto aos chefes do Legislativo para conseguir a ajuda de ambos para a construção de uma base que garanta o avanço de medidas importantes para o Executivo nos próximos anos.

A leitura é que a aliança com Motta e Alcolumbre pode ajudá-lo a fazer frente à composição majoritariamente conservadora do Congresso.

Os presidentes da Câmara e do Senado, por sua vez, buscam atrair o apoio do petista e dos parlamentares progressistas para serem reconduzidos ao comando das Mesas Diretoras em fevereiro do ano que vem.

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Ontem, Motta e Alcolumbre foram ao TSE, almoçaram e acompanharam a apuração dos votos juntos. Segundo fontes, ambos acompanham com apreensão tanto a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de prorrogar a votação até 19h como a revelação dos números do segundo turno da corrida presidencial.

Aliados do amapaense destacam que nos últimos dias ele vinha garantindo que o petista conseguiria a virada na segunda fase da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

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Após a proclamação do resultado, os chefes do Legislativo aguardaram a proclamação do resultado pelo presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, para ligar e conversar por viva voz com Lula.

Eles quiseram reconhecer o resultado publicamente pouco depois e em conjunto para demonstrar alinhamento institucional com a democracia.