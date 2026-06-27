A expectativa do PT da Bahia sobre as eleições após Jaques ser alvo de operação da PF
Lideranças petistas acreditam que presença de Lula na Bahia durante campanha ajudarão candidatos do partido no estado
Integrantes do PT da Bahia minimizam o eventual impacto da operação da PF contra Jaques Wagner no desempenho do governador Jerônimo Rodrigues e do próprio senador, que concorrem à reeleição, nas urnas.
Seis dias após ser alvo alvo da 9ª fase da Compliance Zero, operação da PF que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, Jaques deixou a liderança do governo no Senado. O objetivo é concentrar atenções em sua defesa e na campanha para ser reeleito ao Senado.
A aposta de lideranças do PT baiano é que nada prejudicará seus candidatos locais. Para eles, acontecerá o mesmo que passou em eleições passadas: é só Lula dedicar algumas agendas ao estado que quem estiver ao seu lado será consagrado pelos eleitores.