A expectativa do PT da Bahia sobre as eleições após Jaques ser alvo de operação da PF

Integrantes do PT da Bahia minimizam o eventual impacto da operação da PF contra Jaques Wagner no desempenho do governador Jerônimo Rodrigues e do próprio senador, que concorrem à reeleição, nas urnas.

Seis dias após ser alvo alvo da 9ª fase da Compliance Zero, operação da PF que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, Jaques deixou a liderança do governo no Senado. O objetivo é concentrar atenções em sua defesa e na campanha para ser reeleito ao Senado.

A aposta de lideranças do PT baiano é que nada prejudicará seus candidatos locais. Para eles, acontecerá o mesmo que passou em eleições passadas: é só Lula dedicar algumas agendas ao estado que quem estiver ao seu lado será consagrado pelos eleitores.