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Política

A expectativa de campeões de votos sobre encontro com Lula

Mandatário deve se reunir com Ana Elisa, Erika Hilton, Sâmia Bomfim e outros nomes progressistas que foram muito bem nas eleições

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 06h00 | Atualizado em 7 out 2026, 14h18
Lula, de camisa branca, discursa com microfone na mão e braço esquerdo levantado, ao lado da bandeira do Brasil. À esquerda, uma mulher de vermelho olha para ele, e à direita, um homem de óculos e terno azul sorri
O presidente Lula - 05/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Parlamentares que se elegerem ou se reelegeram com votação expressiva em função de sua atuação nas redes sociais se encontrarão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar um norte ao petista de como aproveitar o meio digital para ampliar as chances de vencer Flávio Bolsonaro no segundo turno.

O mandatário deve se reunir com Ana Elisa, Erika Hilton, Sâmia Bomfim e outros nomes progressistas que foram muito bem nas urnas.

Jovem liderança do PT, a deputada federal eleita Luna Zarattini foi uma das responsáveis por viabilizar o encontro desta quarta-feira.

A expectativa do grupo é ser ouvido para que o petista faça ajustes em sua comunicação, especialmente na estratégia da campanha na internet.

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Esperam que, se o presidenciável do PT fizer as mudanças sugeridas por eles, Lula conseguirá cortar a vantagem que Flávio construiu na primeira etapa da corrida eleitoral por vários fatores, entre eles, a melhor performance nas redes.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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