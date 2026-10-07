A expectativa de campeões de votos sobre encontro com Lula

Parlamentares que se elegerem ou se reelegeram com votação expressiva em função de sua atuação nas redes sociais se encontrarão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar um norte ao petista de como aproveitar o meio digital para ampliar as chances de vencer Flávio Bolsonaro no segundo turno.

O mandatário deve se reunir com Ana Elisa, Erika Hilton, Sâmia Bomfim e outros nomes progressistas que foram muito bem nas urnas.

Jovem liderança do PT, a deputada federal eleita Luna Zarattini foi uma das responsáveis por viabilizar o encontro desta quarta-feira.

A expectativa do grupo é ser ouvido para que o petista faça ajustes em sua comunicação, especialmente na estratégia da campanha na internet.

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Esperam que, se o presidenciável do PT fizer as mudanças sugeridas por eles, Lula conseguirá cortar a vantagem que Flávio construiu na primeira etapa da corrida eleitoral por vários fatores, entre eles, a melhor performance nas redes.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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