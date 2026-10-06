A expectativa de aliados sobre o pedido de Flávio Bolsonaro a Alexandre de Moraes

Aliados da família Bolsonaro acreditam que o resultado das eleições pode pesar a favor da decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de autorizar a visita de Flávio Bolsonaro ao pai. A avaliação, porém, é acompanhada de cautela diante do histórico do ministro, que já negou diversos pedidos da defesa de Jair Bolsonaro.

“Ele já frustrou nossas expectativas várias vezes, então, é imprevisível”, afirmou um integrante do PL. Segundo ele, o resultado das urnas “já deu um recado” e pode influenciar a decisão de Moraes.

O pedido foi apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. Os advogados sustentam que o encontro teria caráter exclusivamente familiar.

Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste antes de decidir sobre o requerimento. O ministro não estabeleceu prazo para a manifestação da PGR.

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